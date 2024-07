OKDIARIO ya está en Stuttgart, aunque será por poco tiempo. Los dos enviados especiales a la Eurocopa de Alemania regresaremos a dormir a nuestro campo base particular en Donaueschingen. Quién sabe si estas serán las dos últimas noches en un hotel del que hemos hecho nuestra casa particular desde el pasado 9 de junio. Esperemos que no y, para ello, España debe hacer historia venciendo a Alemania.

En esta ocasión, como el pueblo donde España ha estado concentrada durante toda la Eurocopa está situado a una hora y 15 minutos de Stuttgart, el operativo será algo diferente al habitual, aunque no se vayan a pensar ustedes que evitamos las obras y atascos clásicos de las carreteras alemanas. La pesadilla no cesa y los atascos elevaron el trayecto a las tres horas.

No obstante, hablando de lo realmente importante, que es duelo de cuartos de final de la Eurocopa que medirá a España y Alemania, se debe dejar claro que la confianza en el seno del combinado nacional es máxima. Mucho respeto a la anfitriona, pero también la seguridad de que pueden plantarles caras para estar en semifinales y, de paso, conseguir lo que nunca ha logrado nuestro país en una fase final de Mundial o Eurocopa.

España se ha medido a lo largo de la historia en 12 ocasiones contra el equipo local en fases finales. Cinco en Mundiales, cinco en Eurocopa, una en Liga de Naciones contra Italia y otra en Copa Confederaciones, aunque esta fue doble, ya que se enfrentaron en fase de grupos a Sudáfrica y en el partido por tercer y cuarto puesto. Siempre cayó en los dos grandes torneros, aunque sí venció en los de menor entidad.

Para este encuentro, la buena noticia que tiene Luis de la Fuente es que puede contar con los 26 internacionales. No hay lesionados ni sancionados, aunque sí apercibidos. Si Carvajal, Le Normand, Carvajal, Vivian, Morata ven amarilla, se perderían una hipotética semifinal. Además, la gran duda está en saber si el seleccionador apostará por Pedri u Olmo, siendo el segundo el que tiene más opciones de jugar.