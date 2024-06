Nacho: «No necesito una despedida como la de Kroos para saber lo que me quiere el Real Madrid»

Nacho Fernández atendió a los medios de comunicación días después de que el Real Madrid haya hecho oficial que no seguirá en el conjunto blanco. El central habló de la selección española, pero, especialmente, de su futuro y de la decisión que le ha llevado a no aceptar la oferta de renovación de la entidad madridista. Es la primera vez que el madrileño rompe su silencio.

«Necesitaba vivir una nueva experiencia. Ni soñado hubiese tenido un final así en el Real Madrid. Ha sido una decisión muy difícil y muy meditada. Le he dicho a mi mujer que el cariño que he sentido estos días es el mayor título de mi carrera», comenzó el internacional español.

«Llevo toda mi vida en el club. Podría haber aguantado un año más, pero aquí no vale otra cosa que no sea estar al máximo nivel. No hay nada que me quede por ganar con esta camiseta. No significa que ya no tenga ambición. Entiendo que a mucha gente le parezca rara la decisión. Siempre he tomado buenas decisiones y esta ha sido muy premeditada. La anterior temporada ya tuve dudas, pero creo que un final tan bonito como este era imposible. No me voy por ningún motivo. A veces no juegas y crees que tienes que jugar y eso afecta a la decisión, pero ha sido más el paso de los días y los meses», continuó.

Nacho confirmó que el Real Madrid le ha esperado hasta el final: «Mi confianza con el club es tan grande que ellos hasta el último momento me han esperado a tener el equipo firmado. Cuando Toni se despidió yo ya sabía que me iba a ir, pero no había nada firmado hasta hace unos días y me esperaron. Me hubiera encantado despedirme del Bernabéu, pero no necesito una despedida como la de Kroos para sentirme querido. En un futuro no te digo que no la haremos. Estoy muy agradecido al Madrid. No se ha hecho nada oficial, pero me voy al equipo de Michel, al Al Qasdiah».

«Esta rueda de prensa no es mi despedida del Real Madrid. Es para aclarar lo que ha pasado, explicar mi decisión… Con el club haremos algo, seguro. No quiero que sea la despedida. ¿Si me puede afectar a mí o a la selección? Me hubiera gustado que se hubiera solucionado antes. Gracias a Dios hemos ganado los tres partidos y el equipo está centrado. No me afectan estas cosas para jugar los partidos. Yo lo sabía hace muchos meses y me ha hecho disfrutar más. He disfrutado también ante Croacia. No nos afecta en nada, lo estamos demostrando. Con esta rueda de prensa lo único que queremos es centrarnos en Georgia», comentó.

Además, sobre su elección de equipo, fue claro: «Siempre tuve claro que nunca me querría enfrentar al Real Madrid. Para jugar en Europa me hubiese quedado. Necesitaba una experiencia completamente diferente. Enfrentarme al Real Madrid nunca ha sido una opción».

Por otro lado, habló de lo que significa ser defensa del Real Madrid: «No es fácil, te enfrentas a los mejores todo el tiempo y la presión es grande. Me alegraría mucho que Carvajal pudiese ganar un balón de oro».

También habló de que si le molesta no ser nunca titular indiscutible: «Un jugador cuando está en un club su aspiración es ser titular en cada partido. He trabajado para ello toda mi vida. Ha sido mi objetivo. Sé donde estoy y siendo canterano puede ser más difícil. Pero no me cambiaba por ningún jugador de la historia del fútbol. Estoy muy feliz por el papel que he tenido peleando con los mejores. Siempre le he dado la vuelta y para mí es más gratificante que si empiezo de titular».

Además, se puso nota: «Yo me pongo un 10. Cada momento que se ha exigido he estado ahí para responder. Esa frase con el paso de los años se ve que he dado mi máximo y sobreponerme a ello».

Sobre la selección española, habló de como está físicamente: «Respecto a la molestia, ha sido una temporada muy larga. Contra Croacia no me terminaba de encontrar bien y paramos unos días para recuperar y estar en lo importante. Mañana haré todo el entreno con el equipo y llegaré bien al partido y ahí, decide el entrenador. Ser defensa del Real Madrid es muy complicado. Siempre estamos atacando y con muchos espacios a la espalda. No es fácil por la exigencia de ganar cada partido. Incluso cada pretemporada. El Balón de Oro no le he tenido en mi cabeza. Ojalá Carvajal pueda pelearlo. Como defensa me alegraría muchísimo».

También habló de las opciones de España en esta Eurocopa: «Representamos a España que es maravilloso. Sería un orgullo levantar este título. Levantar un título con tu país es de lo más bonito. Una Eurocopa tiene hasta más importancia. Lo pondría muy cerca de mis Champions».

Por último, habló de la falta de españoles en el Real Madrid: «A mí me encantarían once canteranos de titulares. Es un tema que tiene que trabajar el club con los requisitos de tema españoles y canteranos. Yo he dado el máximo y lo he representado lo mejor que he podido. Como canterano, cuantos más haya mucho mejor».