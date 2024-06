Musiala lleva a Alemania a octavos

Alemania ya está en los octavos de final de su Eurocopa. La anfitriona tenía la oportunidad de convertirse en la primera selección en clasificarse y no la desaprovechó. Todo, gracias a una dupla que está sobresaliendo en lo que llevamos de campeonato, la que forman Jamal Musiala e Ilkay Gündogan. Lideraron la victoria por 2-0 contra Hungría con protagonismo en ambos goles.

El del Bayern fue el gran protagonista, haciendo lo que quiso durante todo el partido. Inició la jugada de los dos goles, llevando el primero su firma. Mientras que Gündogan peleó hasta el final para poder asistir a Musiala en el 1-0 y no desaprovechó la oportunidad de hacer el segundo, recibiendo desde atrás.

Para el partido, que se disputaba en Stuttgart, Nagelsmann apostaba por el mismo once que ganó con goleada a Escocia en el partido inaugural. Pero el encuentro ante los magiares no iba a ser tan plácido como el primero. Musiala, Wirtz y Gündogan eran la principal amenaza de la anfitriona, con Kroos en el pivote repartiendo juego y con Havertz para cazar lo que le dejaran. Sin embargo, se llevaron un susto nada más comenzar. Se encontraron con una atrevida Hungría que estuvo a punto de adelantarse cuando no se habían cumplido ni 20 segundos.

Roland Sallai la tuvo ante Neuer, que se lanzó a meter un pie providencial para evitar que el remate se colase en la portería. Comenzó animado el partido y no decayó el ritmo, con un intercambio de golpes constantes. Dominaba la Alemania de Kroos, con el madridista buscando en posiciones más adelantadas a los hombres más peligrosos de la anfitriona, pero en defensa les costaba ubicarse y concedían demasiado. El propio Sallai, junto a Kerkez y Szoboszlai, generaban excesivo peligro y disponían de las oportunidades más claras del encuentro.

Sin embargo, golpeó primero el equipo alemán, aunque por vestimenta no lo parecieran, puesto que iban de rosa y azul oscuro. Fue Jamal Musiala, el mejor de los germanos contra Escocia, el encargado de abrir el marcador. Lo hizo en una jugada embarullada, en la que los húngaros pidieron falta, aunque el árbitro consideró que no había nada.

Recibió de Kroos, metió el balón forzado a Gündogan, que no acertó a controlar y, cuando llegó al corte Orbán, chocaron. El central cayó, le quedó el balón al futbolista del Barça que, ante la pasividad de la defensa, se la devolvió a Musiala, que no perdonó. Su disparo trató de sacarlo sobre la línea Fiola, pero no lo consiguió.

A pesar del gol, no bajó los brazos Hungría, que pudo empatar por medio de Varga y que siguió intentándolo, sobre todo, a balón parado por medio de su capitán Szoboszlai. Un lanzamiento de falta se fue a la escuadra y permitió lucirse a Neuer, que sacó también abajo el rechace. Concedía más de lo esperado Alemania, pero fueron comiendo terreno en los 15 últimos minutos del primer tiempo.

En ellos, pudieron dejar más que encarrilado el duelo por medio de Musiala. El del Bayern hizo lo que quiso y cada vez que tocaba el balón pasaba algo. En una de las últimas, cazó un balón en la frontal, perfilado hacia la derecha, y buscó el palo corto con un zapatazo seco con su diestra que se estrelló en el lateral de la red. Hungría avisó –y de qué forma– en el descuento, de nuevo por medio de su capitán, que la colgó de falta al área, donde prolongó de cabeza Orbán para que apareciera en el segundo palo Sallai y marcara. Ambos estaban adelantados y el gol fue anulado tras la intervención del VAR.

La segunda parte comenzó con dominio germano, pero sin apenas oportunidades. Musiala seguía a lo suyo, pero estaba muy solo en ataque, en un día en el que Wirtz y Havertz parecían apagados. De hecho, la más clara de los primeros minutos tuvo lugar en los dominios de Neuer, en un acercamiento lateral que acabó con Varga mandándola de cabeza por encima del larguero.

La entrada de Sané y Fullkrug repartió los focos de atención de la defensa magiar. Se comenzó a mover mejor Alemania, que encontró mayores opciones en la creación. Aunque llegaron por ambos costados, la sentencia llegó por medio de los dos de siempre. Inició en este caso Musiala, que abrió a Mittelstadt. La dejó el lateral del Stuttgart para Gündogan, que batió a Gulacsi.

Así jugó Alemania

Julian Nagelsmann se encomendó a los mismos 11 que golearon a Escocia para buscar los octavos por la vía rápida. Mantuvo su apuesta y gracias a un Musiala estelar volvieron a ganar y certificaron su presencia en la siguiente ronda. A falta de un partido, ante Suiza, les tocará jugársela ante los helvéticos para saber si son primeros o segundos de grupo, pero por el momento cumplen con las expectativas en su Eurocopa.

Así jugó Hungría

Salieron muy valientes los húngaros, que se vieron arrollados por momentos, pero que supieron contestar y meter el miedo en el cuerpo a Alemania. Szobozslai fue el principal peligro, sobre todo a balón parado, pero el gol se les resistió gracias a una meritoria actuación de Neuer. Se queda al borde del abismo Hungría, que aún podrían ser terceros si ganan en la última jornada a Escocia.

MVP: Jamal Musiala

Jamal Musiala volvió a ser el líder de esta Alemania. Encaró y desequilibró en todo momento, hizo lo que quiso y marcó el gol con el que los germanos se adelantaron en el marcador. Con dos tantos, es de momento el pichichi en solitario de esta Eurocopa, de la que está siendo hasta la fecha el mejor jugador, con permiso de su compañero Gündogan, que hizo el segundo, iniciado por el del Bayern.