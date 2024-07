Mikel Merino: «Somos un grupo sin egoísmo y eso es lo que hace que los equipos triunfen»

Se respira buen ambiente por la casa de España en Alemania. Los internacionales, como Mikel Merino, cuentan las horas para hacer las maletas rumbo a Berlín, donde jugarán la final de la Eurocopa contra Inglaterra, pero en las horas previas se mantiene esa gran sintonía que ha acompañado a la selección española durante todo el torneo. Los días pesan, pero en las instalaciones de Der Öschberghof se ha construido una familia que está decidida a dar muchos éxitos al fútbol español.

Y uno de los grandes culpables de todo esto es Mikel Merino (Pamplona, 1996), conocido por todos como El héroe de Stuttgart. Su cabezazo ante Alemania ya es historia del fútbol español. A dos días de jugar la gran final, atiende a OKDIARIO feliz, tranquilo y sereno. Habla la mar de bien, dice lo que piensa y se le entiende absolutamente todo. Un amante del fútbol, de la aventura y, como no, de los encierros. En plenos Sanfermines, no duda en apañárselas para seguirlos buscando resúmenes por internet.

Pregunta: Nosotros estamos atacados de los nervios. ¿Cómo están ustedes?

Respuesta: La verdad es que estamos bien. Tenemos muchas ganas de que llegue ya el partido. Tenemos la misma tensión que el primer día, ya que aquí cada partido es una final. Ayuda mucho tener gente de la experiencia y la veteranía de Carvajal o Nacho, que han jugado muchas finales. Ellos están con el mejor humor posible, no les pesa la presión y eso a los que tenemos menos experiencia nos da una tranquilidad tremenda y nos llena da confianza.

P: ¿En el mejor de sus sueños soñaba con esto?

R: Sí, pero en el mejor de mis sueños. Es algo que piensas desde niño. Quieres estar con la selección española, ganar campeonatos y ahora lo estamos cumpliendo. Estamos muy felices de poder vivir esta experiencia. Queda lo más bonito, lo más ilusionante y lo más difícil, pero tenemos muchas ganas y energía para afrontarlo.

P: Conoce bien a los ingleses. ¿Cuál es su mayor peligro?

R: Son un equipo con una unión de talento increíble. Individualmente, son de los mejores del mundo. Como equipo sí es verdad que han pasado por momentos difíciles en esta Eurocopa, pero tienen mucho peligro, hacen las cosas muy bien e individualmente te pueden matar.

P: Una de las grandes estrellas de Inglaterra es Bellingham. Dicen que no está bien físicamente, que le duele el hombro… ¿Les creemos?

R: Este tipo de jugadores que son superestrellas cuando llega el momento de la verdad siempre rinden. Supuestamente, están mal y te meten un gol de chilena en el último minuto para clasificar a su equipo. Poco más se puede decir de un futbolista como Jude. También decían que estaba mal Mbappé y dio una asistencia. Son jugadores a los que nunca se debe dar por perdidos y que siempre hacen muchísimo peligro.

P: Ese gol de chilena, muchos compañeros lo vieron en el césped de Colonia antes de jugar contra Georgia.

R: Yo justo me había metido en el vestuario y antes de irme les dije ‘estos van a remontar’. Esto es el fútbol de élite, cada minuto es importante. Que me lo digan a mí contra Alemania, que en el 119′ nos dio la vida. Es parte del fútbol y en los últimos minutos los grandes como Bellingham aparecen y te hacen peligro.

P: Usted tiene muchas cosas de Jude en su juego. ¿Podemos decir que Mikel Merino es el Bellingham español?

R: Eso que has dicho es un poco fuerte (risas). Es un jugador fuerte, que trabaja mucho, que llega bien a ambas áreas y esos son características que a mí también me gusta tener. Podemos tener alguna similitud, pero él ha demostrado que tiene un nivel al que yo todavía no he llegado.

P: ¿Cómo visualiza la final?

R: Analizas un poco al rival, ves que equipo pueden sacar, cómo han jugado, su estilo en los últimos partidos y piensas un poquito en ello, pero no te centras. Lo que nos ocupa es el día a día y el seguir con la rutina que nos permite hacer las cosas bien. Cuando llegue el partido ya nos centraremos a tope.

P: Muchos han conocido a Luis de la Fuente este mes. Pero usted, que lleva toda muchos años con él, ¿cómo es de importante para usted?

R: Es muy importante. Siempre ha tenido una confianza muy grande en mí desde la selección española sub-19. Luego, me ha seguido llamando. Incluso para la Olímpica. Debuté con Luis Enrique, pero De la Fuente me da la total confianza desde el primer día. Un jugador tiene que tener la confianza del entrenador, eso es muy importante, y se la tienes que devolver en el campo.

P: Hablaba de que es un grupo joven con veteranos que han ganado mucho, pero ustedes también llevan toda la vida ganando con España.

R: No la tenemos al nivel de ganar seis Champions, como alguno de nuestros compañeros, pero a nivel de categorías inferiores siempre hemos estado cerca de ganar y yo he ganado Sub-19, Sub-21 y la Liga de Naciones con la Absoluta. Al ser con Luis de la Fuente de la mano, eso también se siente a este nivel. Te lo crees porque ya lo has hecho antes.

P: Ya sabe usted que nos encanta hablar del Balón de Oro. Si ganamos la Eurocopa, ¿debería ser para Carvajal o Rodrigo?

R: No soy yo el que lo da, pero a mí me encantaría que lo ganasen. Lo han conseguido todo, son los mejores en sus posiciones y no sería una locura que lo ganaran ellos si España acaba logrando la Eurocopa.

P: En estos 33 días han hecho una familia aquí. Les va a dar hasta pena separarse.

R: Pena no nos va a dar porque son muchos días (risas). Tenemos un grupo espectacular que hace todo mucho más ameno. Pasan los días y el grupo no se resiente nada. Las relaciones cada vez son más fuertes y creo que es lo necesario.

P: Vámonos a Stuttgart. ¿Cuéntenos cómo fue el gol?

R: Fue muy bonito. Carvajal hizo un cambio de orientación para airear la jugada, Cucurella abrió a banda y, cuando llega Dani Olmo, ya siendo el último minuto, se sabe que iba a sacar un centro, por lo que con el pie derecho que tiene sabía que iba a poner un buen centro. Yo me dediqué a buscar un desmarque ante Rüdiger y el balón fue medido. A mí me pilló con la inercia hacia atrás, por lo que tengo que hacer un gesto un poco atípico para equilibrarme y darle impulso al balón. El contacto fue muy bueno y cuando entró por la escuadra durante dos segundos no sabía que había pasado, pero luego llegó la locura de celebrarlo y de darme cuenta de que había sido gol.

P: Usted es consciente que va a ser uno de los goles más importantes en la historia de nuestro país.

R: Bueno, para eso primero hay que ganar la Euro. Si se gana, seguro que se recordará con mucho cariño. Ojalá que así sea.

P: Escuchó el silencio tras el gol ante Alemania.

R: Sí, sobre todo cuando yo remato, al hacer un gesto fuerte con la cabeza, tardo un segundo en volver a levantar la mirada, y cuando miro que entra el balón entiendo que ha sido gol. Pero escucho tanto silencio que no sé si realmente ha sido gol o no. Porque la gente no lo celebraba. Y era porque todo el estadio estaba lleno de alemanes. Esos dos segundos de silencio fueron un poco extraños. Fue muy nítido todo. Escuché perfectamente la nada y luego la explosión y la locura de ver a todos mis compañeros venir desde el banquillo. Y la respectiva paliza.

P: Está jugando menos que otros, pero está siendo muy importante. En alguna ocasión usted ha dicho que la clave de un equipo es no poner caritas.

R: Es vital en un ecosistema que es un equipo, donde no solamente están los once que juegan, si no que están otros tantos que entran desde el banquillo. Incluso otros tantos que igual no pueden ni participar. Creo que es importantísimo que todos estemos en la misma página, que todos vayamos en la misma dirección y que tengamos claro el objetivo común. El beneficio que hace un compañero es positivo para ti. Sin ser egoísta. Eso es lo que hacen los grupos fuertes y eso es lo que hace que los equipos triunfen. Y este equipo es espectacular en eso. No ha habido ni una mala cara. Los entrenamientos de después de los partidos han sido espectaculares por parte de los que no hemos tenido tantos minutos. El apoyo de los titulares a los que hemos jugado menos ha sido también increíble.

P: ¿Cuál fue la primera palabra que le dijo su padre tras marcar el gol ante Alemania?

R: Lo primero que hice fue verles a todos en la zona de familiares. La mayoría con lágrimas en los ojos todavía, después de toda la tensión. Imagina para la familia estar a un minuto de una tanda de penaltis, en unos cuartos de final, con toda la tensión, con su hijo a punto de tirar un penalti si le toca. Pues es mucha adrenalina que se desfoga con que tu hijo o tu marido meta un gol en el último minuto. Las primeras palabras fueron de enhorabuena, con una alegría inmensa y una cara desencajada. ‘Me dijeron que me querían mucho, que me lo merezco por el trabajo que he hecho, no solamente en esta Eurocopa, si no durante todo el año’. Son palabras que te llenan de orgullo y alegría.

P: Mikel Merino se casó el 1 de junio y el día 2 ya estaba concentrado con la selección española para la disputa de esta Eurocopa. Va a tener que hacerlo muy bien para mantener este matrimonio…

R: (Risas) Tengo muchas bromas en el vestuario. Me dicen que soy el primer marido que se casa y mira lo bien que te va sin ver a tu mujer. No sé cuando la vea si va a ir mejor o no (risas). Tengo la suerte de tener una mujer espectacular que me apoya, me respeta y es la primera que está conmigo empujando y animándome en mi pasión, que es el fútbol, y en cumplir mis sueños. Es la primera que me levanta si las cosas van mal y en darme una colleja si me desvío un poco del camino que nos hemos marcado. Nos quedan ya pocos días. Queremos estar centrados primero en esto, que es lo más importante, pero después sin duda alguna disfrutaremos mucho de una luna de miel muy merecida.

P: ¿Hay fecha ya para esa luna de miel, verdad?

R: Ya están organizadas las vacaciones. Ya está todo pensado con la fecha de la final de por medio. Se está encargando ella porque yo tengo que centrarme en la final.

P: Hablando un poco de usted. Hemos conversado con seis jugadores y el mister en estas entrevistas durante la Eurocopa y con muchos hemos tenido que hablar del futuro. ¿Estáis un poco cansados de este tema?

R: Por un lado sí estoy cansado. Porque al final son muchas preguntas en un momento en el que no te interesa hablar de ellas. Porque tienes el foco en otra cosa. Pero entendemos también que es parte de vuestra labor y de vuestro interés intentar sacar noticias y cubrir todos los aspectos que puede llevar una Eurocopa y el mercado de fichajes. Está abierto y también lo tenéis que cubrir. Nosotros nos remitimos a lo nuestro. Nuestro interés es estar concentrados en esto. Una Eurocopa es un foco enormemente grande como para estar pensando en otras cosas.

P: ¿Y la situación de Mikel Merico cuál es?

R: Mi situación en este momento es la selección española. En ganar un título a nivel absoluto, que sería hacer historia. Y cualquier cosa que sea desviarme de eso no interesa nada.

P: ¿Está viendo los encierros?

R: Los veo sí. Los resúmenes. No me estoy levantando porque hay que aprovechar todas las horas de sueño.