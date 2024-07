Lehmann la vuelve a liar: acusa a Andrich de «sentirse mujer» por llevar el pelo rosa

Jens Lehmann, el portero que sufrió en sus propias carnes el gol de Fernando Torres en la final de la Eurocopa 2008 y que acabó con victoria de España, ha tenido una semana menos acertada. El ex futbolista alemán tuvo, en primer lugar, unas desafortunadas palabras contra la selección española antes del España-Alemania y que se le acabaron volviendo en su contra, y después criticó duramente a Andrich, jugador alemán, por llevar el pelo rosa. «¿Tiene algún problema de personalidad que le haga destacar así?», dijo este viernes.

El ex futbolista de 54 años criticó a su compatriota y futbolista de la selección alemana Andrich por llevar el pelo rosa durante el partido entre España y Alemania: «¿Tiene algún problema de personalidad que le haga destacar así? Como compañero de equipo, eso me parecería muy extraño y tampoco creo que al seleccionador nacional le parezca bien», dijo en la cadena alemana Welt TV.

Pero las críticas hacia Andrich por su color de pelo no quedaron ahí. Se salió del guión que marca un comentarista de televisión (y más en una cadena alemana) y prosiguió con sus ataques hacia su compatriota: «Primero tenía el cabello rubio, ahora el cabello rosa. ¿Qué quiere mostrarnos con esto? Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Quizás se sienta mujer. Hay que ser muy tolerante, pero espero que la UEFA prohíba colores de pelo como el de Andrich porque puede generar confusión entre los rivales», zanjó Lehamann en unas desafortunadas declaraciones.

Pero fue Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, el que quiso quitar hierro al asunto y no le dio ningún tipo de importancia al color de pelo de Andrich, siendo lo importante su rendimiento sobre el terreno de juego: «Cada uno que tenga el pelo como quiera. Siempre me mantengo relativamente al margen de los temas de peluquería. Lo que juzgo es si Robert está bien o no, nada más».

Las palabras de Lehmann contra España

Pero Lehmann ya había tenido otras desafortunadas palabras contra la selección española, criticándola de ser un equipo inexperto. «España es una selección pequeña e inexperta; básicamente, como un equipo juvenil. Es un equipo de jóvenes, porque tienen dos atletas muy jóvenes y no tienen mucha experiencia internacional. Empezando por el goleador y la defensa, interior y luego por el frente, Morata», comentó el ex portero alemán.

Pero tras el partido de España y Alemania que acabó con victoria y clasificación a las semifinales de esta Eurocopa, Jens Lehmann se vio obligado a rectificar en sus palabras y tener que retractarse a través de una historia de Instagram donde consideraba a España «un equipo de juveniles». «Enhorabuena al equipo español. Hoy os habéis convertido en guerreros maduros, aunque con un poco de suerte, que sufrían y luchaban. Os deseo todo lo mejor para el torneo. ¡Mi predicción estaba equivocada!», comentó el ex portero alemán a través de sus redes sociales.