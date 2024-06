Lamine Yamal escoge a los mejores jugadores de la Eurocopa y los tres primeros son del Real Madrid

Lamine Yamal se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga esta temporada y está llamado a ser una de las grandes estrellas de España en esta Eurocopa. El extremo, que partirá como titular en el estreno contra Croacia, ha realizado su ranking particular de los mejores jugadores de la historia del torneo continental y ha sorprendido a todos colocando a tres leyendas del Real Madrid en el top-3.

Uno de ellos, el que aparece en la tercera posición del podio, será su rival en el terreno de juego esta tarde defendiendo la camiseta de Croacia. Hablamos ni más ni menos que del 10 del Real Madrid y la selección croata, Luka Modric, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y Balón de Oro en 2018. La medalla de plata es para Iker Casillas. Lamine Yamal coloca al campeón del mundo con España y ex portero del cuadro madridista en la segunda posición de su ranking.

Casillas no sólo está considerado por el extremo del Barcelona y de la selección española como el segundo mejor jugador de la Eurocopa, sino que además es uno de los mejores porteros de la historia. El mostoleño fue clave en la consecución de las dos Eurocopas y el Mundial de 2010 que logró España con paradas fundamentales como en los penaltis contra Italia en 2008, o las dos paradas a Arjen Robben en la final del campeonato del mundo, entre muchas otras.

El primer lugar del ranking lo ocupa Sergio Ramos, uno de los mejores centrales que ha pasado por el Real Madrid y la selección española. Para el azulgrana, el ya ex del Sevilla es el mejor jugador de la historia de la cita continental. Otro futbolista que fue clave en la consecución de aquel triplete mágico entre 2008 y 2012 con el que España hizo historia. En el cuarto puesto aparece Fernando Torres, el héroe de la final contra Alemania en 2008 en el Ernst Happel de Viena y el tercer máximo goleador de la historia de la selección.

Deco y Henry, los únicos azulgranas

Cabe resaltar que no es Lamine Yamal el que dice los nombres, sino que el jugador va colocando en el top 10 los nombres de los jugadores que le van apareciendo. De ahí que no aparezca, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores de la historia del fútbol. Pero lo más curioso de todo es que para encontrar al primer futbolista del Barça en esta lista hay que bajar hasta el quinto puesto, donde aparece Deco, ex azulgrana y actual director deportivo de la entidad.

El siguiente de la lista es Thierry Henry, otro jugador que vistió la camiseta del Barcelona, al que Lamine Yamal ha situado en la sexta plaza, por detrás de Ramos, Casillas, Modric, Torres y Deco. Titi defendió la camiseta de Francia y llegó a coronarse campeón en la Eurocopa 2000, mientras que Deco cayó en la final de la Euro 2004 celebrada en Portugal contra Grecia (0-1).

Tras estos dos aparecen otros dos grandes porteros, Manuel Neuer, en la séptima posición, y Peter Schmeichel, uno de los mejores futbolistas daneses de la historia, en la octava. Acto seguido, en el noveno puesto del ranking se encuentra una leyenda de la selección italiana, Leonardo Bonucci. La lista la cierra el héroe de Portugal en la Eurocopa 2016, Éder, el hombre que marcó el gol en aquella final contra Francia en el Stade de France que dio la primera Eurocopa de la historia para los lusos.

El ranking de Lamine Yamal