Kroos rompe su silencio y critica que no se pitara la mano de Cucurella: «Me he contenido hasta hoy»

Dos semanas después de su derrota ante España en cuartos de final de la Eurocopa, y, por tanto, de su retirada del fútbol profesional, Toni Kroos ha roto su silencio sobre la jugada más polémica de ese duelo que enfrentó a Alemania y a España en Stuttgart: la no mano de Marc Cucurella. La acción, que se produjo en la prórroga y con 1-1 en el marcador, provocó una indignación total en Alemania, tanto que al futbolista español le empezaron a pitar desde entonces.

Kroos ha hablado sobre esa jugada tan polémica y en su análisis especificaba que «me he contendido hasta hoy» para después criticar que no se pitara penalti en esa mano de Cucurella: «Me enfadé cuando lo ví después (por televisión), así que… dejémoslo así».

«No lo vi (la acción) en absoluto, no estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo», siguió analizando Toni Kroos sobre esa mano de Marc Cucurella que el árbitro no pitó.

Además, el futbolista alemán explicó, en el podcast que tiene su hermano y en el que habitualmente aparece, que «en el campo» confío «erróneamente» en el árbitro: «Creo que al menos debería haberlo mirado (ir al VAR a ver la jugada), pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo. Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final lo único que pudimos hacer fue aceptarlo».

En Alemania causó una gran indignación que no se pitara mano en esa jugada. La prensa y jugadores y cuerpo técnico hablaron de la mano de Cucurella durante días y ese ambiente se acabó extendiendo a la sociedad. En el partido de semifinales de España ante Francia, jugado en Múnich, el lateral de la selección española fue pitado continuamente por los aficionados alemanes, que llenaban el Allianz Arena al creer que iban a ser ellos los que iban a estar jugando esa semifinal.

Lahm defendió a Cucurella

Sobre estos pitos a Cucurella, Philipp Lahm, leyenda del fútbol alemán, criticó a todos los aficionados de la Eurocopa que pitabann a Marc Cucurella. Después de que el futbolista español fuera continuamente abucheado en el partido ante Francia de semifinales, Lahm, que fue el director del torneo, lanzó un contundente mensaje contra estos aficionados alemanes que pitan a Cucurella.

«¿Qué debería haber hecho Cucurella contra Alemania? ¿Ir al árbitro y decirle ‘era mano’? Los pitos me cansaron durante todo el partido», comentó Lahm, último capitán de Alemania que levantó un título, el Mundial del año 2014.

«Al principio fue divertido. Espero que el jugador también haya podido reírse de ello, porque fue simplemente una señal de que el dolor alemán en Múnich aún era profundo», añadió Lahm en referencia a esos pitos, que fueron mayoritarios en esa semifinal. Los alemanes estaban dolidos por no clasificarse ante España y la tomaron con Marc Cucurella, autor de esa mano que el árbitro entendió que no era pitable.