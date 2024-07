Harry Kane: «Lamine Yamal va a ser uno de los rivales más complicados de defender»

Harry Kane atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Berlín a poco más de 24 horas de disputar la final de la Eurocopa 2024 contra España. El delantero inglés, que lleva tres dianas en el torneo, es uno de los líderes, y capitán, de la selección inglesa.

«Demuestra mucha consistencia estar en otra final. Muchos de nosotros quedamos muy decepcionados con esa derrota. Pero hemos luchado mucho para estar en una nueva final europea», comenzó afirmando el delantero de Inglaterra.

«Significaría todo para Inglaterra ganar. Como futbolista sería increíble. Ya he estado aquí antes y fue muy duro. Tenemos mucha hambre y ganas de quitarnos esa espinita. Nos hemos preparado muy bien», comentó Kane.

«Cuando pierdes una final siempre es muy complicado borrar ese recuerdo, pero hay que aprender de esos malos momentos. Pero he mejorado como persona y jugador. Ha sido muy difícil de llegar hasta aquí otra vez. Ahora es la hora de pasar esa línea», señaló Harry.

«No es una batalla contra ningún jugador español. Pero quiero que gane Inglaterra. Lo importante es lo que pasa sobre el terreno de juego. Intentamos no pensar mucho en el trofeo. Sígnica mucho ganar y está en la cabeza. Es muy complicado saber qué va a pasar. Sé que en Inglaterra están muy ilusionados, yo también. Va a ser una gran batalla», dijo el delantero inglés.

«Hay que creer en que puedes ganarlo antes de empezar el torneo. Y ha ido creciendo a medida que hemos ido avanzando. Todos los equipos son difíciles. Pero nosotros también tenemos grandes jugadores. Tenemos que hacer lo que estamos ya haciendo», valoró Kane.

«No vine al Bayern porque la Eurocopa haya sido en Alemania. Ha sido un año tremendo. He notado el cariño de la afición inglesa y alemana. Me motiva muchísimo ese apoyo. Hay mucha gente que me ha apoyado durante mi carrera», comentó el delantero.

«Cambiaría la Eurocopa por todos mis trofeos de máximo goleador. Mañana por la noche tenemos la oportunidad de ganar uno de los trofeos más importantes, y ganarlo con mi país me haría muy orgulloso», dijo.

«No hemos hablado de los compañeros de equipo entre selecciones. La forma de prepararnos es la misma que en cualquier partido. La cuestión de favoritismo no la decido yo. España ha jugado un torneo fantástico. A nivel de consistencia ha sido el mejor, pero en un partido puede pasar de todo. Podemos ganarle a cualquier rival», valoró sobre España.

«Cumpleaños feliz para Lamine. Es un jugador fantástico. Dice mucho que haga lo que hace con 16 años. Disfruta jugando. Va a ser uno de los rivales más complicados», culminó Kane sobre Lamine.