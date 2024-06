La Eurocopa 2024 arranca este viernes y durante el próximo mes en Alemania habrá una serie de estrellas que no estarán en el torneo que tendrá su fiesta final con la final que se disputará el 14 de julio en el Olímpico de Berlín. Ya sea por lesiones, conflictos con el seleccionador o la no clasificación de su selección, muchos grandes jugadores no podrán estar en la cita que arranca con el duelo que disputará la anfitriona contra Escocia en el Allianz Arena.

La Eurocopa vive su primer gran día este viernes 14 de junio y durante el próximo mes las 24 mejores selecciones de Europa lucharán por levantar al cielo de Berlín el trofeo el próximo 14 de julio. Francia, Alemania e Inglaterra son las grandes favoritas para hacerse con un título al que también aspiran España o Portugal.

Los jugadores estrella que no estarán en la Eurocopa

La Eurocopa estará plagada de grandes jugadores pero también habrá grandes estrellas que no podrán estar en Alemania por distintos motivos.

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo y no estará en la Eurocopa. A pesar de que en la final de la Champions el meta demostró que su grave lesión está olvidada, Domenico Tedesco no reconsideró convocarlo para el campeonato de Europa. La relación entre el jugador del Real Madrid y el seleccionador belga no es la mejor y por ello no ha querido forzar las situación. El meta descansará después de un año marcado por las lesiones.

Sergio Ramos

Sergio Ramos ha demostrado que a los 28 aún está para rendir al máximo nivel en el Sevilla pero Luis de la Fuente no ha considerado oportuno citarlo. Desde su llegada a la selección, el técnico de Haro no ha contado con el ex del Real Madrid y en la Eurocopa ha seguido con su idea a pesar del buen nivel mostrado por la leyenda del fútbol español.

Matt Hummels

Matt Hummels ha sido uno de los mejores centrales de la temporada guiando al Borussia Dortmund a una final de la Champions League en la que no pudo hacer nada contra Vinicius y compañía. El central, a pesar de su gran nivel, se quedó fuera de la lista de Julian Nagelsmann en una decisión que levantó una gran polémica en Alemania. «No ir a la Eurocopa es amargo, soy uno de los cinco mejores defensas de Alemania», dijo el futbolista en una entrevista tras conocer la decisión.

Frenkie De Jong

Frenkie De Jong no podrá ser el timón de Holanda en la Eurocopa después de sufrir una lesión en el tobillo derecho que arrastra durante la temporada y que le impedirá estar en Alemania. Ronald Koeman incluso aprovechó la ocasión para tirar una pulla al Barcelona por la acumulación de minutos que ha tenido en el club culé. «Lo hemos decidido esta tarde. Hemos considerado que Frenkie de Jong no estará en forma durante las próximas tres semanas. Tenía antecedentes con esta lesión en el tobillo derecho y no conviene arriesgar. Su club sí arriesgó antes y ahora hay que pagar el precio», dijo.

Martin Ödegaard

Martin Ödegaard será otra de las grandes estrellas que no estará en la Eurocopa. El jugador del Arsenal, que ha brillado como líder del Arsenal de Arteta durante la temporada, no estará en la cita después de que Noruega no consiguiera clasificarse tras quedar por detrás de España y Escocia en la fase de grupos.

Jack Grealish

Jack Grealish no estará en la Eurocopa tras ser descartado por Gareth Southgate en una decisión que pilló por sorpresa a todos en la Eurocopa. El jugador del City, que es cierto que en los últimos meses fue relegado a la suplencia por Guardiola, había sido un fijo en el cuadro inglés en los últimos años. «Simplemente sentimos que otros jugadores tuvieron una temporada más fuerte, particularmente en los últimos seis meses», dijo el seleccionador sobre la decisión de no convocarlo.

Marcus Rashford

Marcus Rashford tampoco estará en la Eurocopa después de una floja temporada en la que sólo ha podido marcar 8 goles con el United. La alta nómina de talento en la delantera hizo a Southgate prescindir del futbolista que sí fue importante en la pasada Eurocopa.

Erling Haaland

Erling Haaland es la gran estrella que no estará en la Eurocopa. El delantero no pudo llevar a Noruega a la Eurocopa tras cuajar una decepcionante fase de grupos y en Alemania no podrá participar en su primer gran evento con su selección. El jugador del City acabó la temporada con 38 goles en 45 partidos pero con el sabor amargo de no haber podido marcarle al Real Madrid en los dos partidos de la eliminatoria de cuartos de final de la Chamipons League en la que el equipo de Guardiola acabó siendo derrotado ante el equipo que a la postre fue campeón de Europa.