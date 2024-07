El general Tchouaméni amenaza a España

El general Tchouaméni será una de las grandes amenazas de la selección francesa contra España este martes en Múnich con motivo de la gran semifinal de la Eurocopa 2024. El cuadro galo tiene un equipo lleno de estrellas, pero el mediocentro del Real Madrid es quien le da equilibrio a todo. Se presenta una batalla descomunal, sobre todo en el centro del campo, y el gran escudero francés es Aurélien.

La pieza de Tchouaméni en el esquema de Francia lo es todo para Deschamps. El centrocampista del Real Madrid logró recuperarse a tiempo de su lesión a final de temporada para estar junto a su Selección en esta Eurocopa. El primer partido de la fase de grupos se lo perdió, ya que no estaba recuperado del todo, y a partir de ahí lo ha jugado todo.

44 días después, Tchouméni volvió a los terrenos de juego para competir en un partido importante para Francia en la Eurocopa 2024. Los galos se midieron a Holanda con la primera plaza del grupo en juego y el futbolista del Real Madrid regresaba al pivote para aportarle equilibrio al equipo. Desde el pasado 8 de mayo no jugaba Tchouaméni un partido. Fue con el Real Madrid, como titular, en la vuelta de las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu contra el Bayern de Múnich. Aquella lesión por estrés en su pie izquierdo que le ha tenido casi mes y medio fuera de los terrenos de juego, le obligó a perderse la final de la Copa de Europa. Pero el galo volvió y a un gran nivel.

Ante Austria no tuvo minutos, pero a partir de ahí, Tchouaméni ha disputado 90 minutos contra Holanda, otros 81 ante Polonia, 90 frente a Bélgica y los 120 en cuartos de final ante Portugal. Contra los belgas vio una amarilla por protestar y ante los portugueses supo jugar todo el partido sin ver la cartulina. Está demostrando que cada vez tiene más experiencia sobre el campo a pesar de su juventud (24 años). Deschamps sabe además que en partidos importantes, como lo será ante España, no solamente debe sacarlo de inicio, sino que difícilmente podrá quitarlo, ya que no tiene ningún perfil idéntico a él en su banquillo.

El comandante Tchouaméni

Tchouaméni es el jugador que aporta equilibrio a todo el esquema de Francia. Junto a él, frente a España, tendrá a sus costados a Rabiot y a Kanté, dos experimentados mediocentros. Entre los tres tienen el objetivo de desactivar a Olmo, Rodri y Fabián, para conseguir, por ende, que las estrellas de arriba jueguen con más libertad.

Pero el comandante del mediocentro galo es Tchouaméni. Desde el pivote, ha demostrado que es un todocampista. Deschamps le pide que llegue más al área y que chute a portería. Y ahí está siempre el madridista en segunda línea para aparecer por sorpresa y crear un peligro muy difícil de defender.

Ante Holanda o Bélgica, pudimos ver a un Tchouaméni con una llegada descomunal, aunque con poco acierto de cara a portería (le ocurre a esta Francia en general durante toda la Eurocopa). La selección gala recurrió en varias ocasiones al pase atrás desde línea de fondo para que el madridista sorprendiese con su disparo. También en el balón parado la importancia del francés es capital.

A la hora de defender, Tchouaméni es esencial para Deschamps. En el Real Madrid se ha ido forjando como un mediocentro total, capaz de abarcar mucho terreno de juego. Su importancia con Francia es incluso más alta. En fase defensiva es uno más a la hora de ayudar, sobre todo al lateral. Sacrificio y una salida de balón sensacional para un jugador que amenazará a España con ahogarle.

Tchouaméni al 100%

«Me siento físicamente al 100%. No es fácil después de seis o siete semanas volver a tu nivel, pero creo que he hecho buenos partidos en la Eurocopa. Para mí fue un poco difícil jugar el partido de Holanda porque físicamente era complicado. Tengo que seguir así», valoró Tchouaméni en zona mixta hace varios días.

«No hay diferencia entre marcar 15 goles o tres goles. Lo importante es que todavía estamos en esta competición. Y vamos a jugar el siguiente partido contra el que nos toque. Y queremos ganar, es lo más importante. 15 o dos goles nos da igual, lo más importante es la victoria», comentó el jugador de la selección francesa sobre el problema de gol que tiene su equipo.