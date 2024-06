Fue un susto: la primera foto en el hospital del delantero húngaro que sufrió una conmoción cerebral

Barnabás Varga dejó el momento más duro de esta Eurocopa. El delantero de Hungría sufrió un espectacular choque contra Gunn, portero de Escocia, y por unos momentos se temió por su vida. Los servicios médicos de ambos equipos, así como los que se encontraban en el propio estadio acudieron con rapidez a socorrerle y colocarle un collarín. Con el fuerte impacto, el futbolista húngaro vio rotos varios huesos de su cara, lo que le obligó a dormir en el hospital, donde todavía continúa recuperándose.

La Federación Húngara de Fútbol subió una foto a sus redes oficiales justo en el momento en el que varios de sus compañeros acudieron al hospital para visitarle: «Dirigido por Marco Rossi, algunos miembros del personal profesional y Endre Botka representando a los jugadores, visitaron a Barnabás Varga en el hospital de Stuttgart. Los visitantes interpretaron los deseos de todo el equipo al jugador», relata la publicación.

El delantero húngaro del Ferencváros aparece en la imagen tumbado en la cama del hospital, algo recostado y mostrando el dedo pulgar dando a entender que se encuentra mejor tras el tremendo susto en el Hungría-Escocia que acabó con victoria para su selección. Por el momento se desconocen los plazos de recuperación, pero lo único que se sabe es que se perderá lo que queda de torneo. «La vida de Barnabás Varga no corre peligro. Será operado tras una fractura en la cara y no estará disponible durante el resto de la Eurocopa 2024», dijo el seleccionador húngaro.

Gergely Panics, médico del Ferencváros, dio una entrevista para el medio húngaro Magyar Nemzet: «Barni sufrió una conmoción cerebral durante la colisión y perdió el conocimiento. Cuando llegó a la ambulancia, ya había recuperado el conocimiento, tras lo cual fue trasladado a la clínica de Stuttgart, donde, tras el examen, se elaboró un plan terapéutico». Más adelante, agregó: «Nuestro delantero sufrió múltiples fracturas craneales faciales, se le rompieron varios huesos más pequeños y más grandes de la cara, y algunos incluso se dislocaron. Fue operado. Si todo va bien, será dado de alta el miércoles”.

Dominik Szoboszlai, capitán de Hungría y jugador del Liverpool, criticó la actuación de los médicos y la demora que se produjo en la entrada al terreno de juego para socorrer a su compañero: «Realmente, no sé cómo funciona el protocolo. Pero si nuestros doctores decían que necesitaba asistencia de inmediato, ellos no deberían caminar. No es mi decisión, pero creo que necesitan cambiar algo».

Hungría respira con Varga

«Si alguien está en el suelo, y vos viste que fue algo grande (por la colisión), tenés que ingresar. Incluso si el árbitro no te da el acceso, tienes que ir. Y si ven que no es nada serio, entonces puedes tomarte su tiempo. Pero los segundos cuentan en estos casos», zanjó Szoboszlai.

Barnabás Varga no jugará el partido de los octavos de final donde presumiblemente estará Hungría. La selección liderada por Szoboszlai pasará como tercera de grupo, pero se confirmará este miércoles con el cierre de la fase de grupos.