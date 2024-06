Dinamarca y Serbia empatan a cero en el peor partido de la Eurocopa

Dinamarca y Serbia firmaron el peor partido de esta Eurocopa. Pese a haber ocasiones por un tubo por parte de los daneses, ni unos ni otros lograron ver puerta durante los 90 minutos. Esto provocó la eliminación de los compatriotas de Djokovic, mientras que los daneses pasan como segundos clasificados tras verse beneficiados por el criterio de desempate que tenían con Eslovenia.

Serbia con un punto y Dinamarca con dos unidades se jugaban este martes en el Allianz Arena el pase a los octavos de final. El que ganaba sabía que estaba 100% en la próxima ronda. Un partido de poder a poder entre dos selecciones que estaban llamadas a poder pelearle a Inglaterra el primer puesto, pero que se han mostrado muy lejos de su mejor versión en estos dos primeros choques de la Eurocopa.

El respeto que se tenían ambas selecciones se pudo apreciar durante toda la primera mitad. El tener opciones de clasificarse y poder avanzar a los octavos de final de esta Eurocopa hizo que tanto Dinamarca como Serbia estuvieran ciertamente comedidos en ataque. Lo importante era mantener la defensa sólida y salir a la contra para buscar un gol que les diera el pase.

Dinamarca se mostró desde el comienzo algo más valiente. De la mano de Hojlund y Eriksen, los daneses mostraron más peligro que los compatriotas de Djokovic, pero sin éxito. Además, toda ocasión que iba a puerta, ahí estaba Rajkovic para parar todo lo que se le venía encima, que no era poco.

En la segunda parte, el seleccionador serbio metió más dinamita al campo dando entrada a Jovic y Tadic. Los balcánicos, con un único punto en el grupo necesitaba el gol como el comer. Y para ello introdujo a dos de sus mejores hombres al campo.

Pero ni con la presencia de estos dos hombres intimidó lo más mínimo a la defensa danesa. El respeto entre ambos equipos permanecía intacto y todas las opciones parecía que iban a decidirse al final del partido. Se avecinaba unos instantes finales de infarto. Por si no fuera poco, entró también Vlahovic. Y entonces Serbia jugó con tres delanteros puros como lo son Jovic, Mitrovic y el delantero de la Juventus. Casi nada.

Pasaban los minutos y no pasaba nada. Pero nada más cumplirse el 80′ el partido se convirtió en un auténtico correcalles. Los dos equipos buscaban el gol, que podía caer de un lado o de otro en cualquier momento.

Así jugó Dinamarca

Dinamarca encaraba este último partido con opciones intactas de pasar a la siguiente ronda, por supuesto. Como todo el resto de equipos de este grupo. Y los norteños lo hacían con Schmeichel en portería; Bah, Andersen, Vestergaard, Christensen y Maehle en defensa; Hjulmand, Hojbjerg y Eriksen en la medular; y Wind y Hojlund en punta.

Así jugó Serbia

En Serbia sorprendía la suplencia de Dusan Vlahovic, siendo Mitrovic el único delantero que colocaba el seleccionador serbio en el partido. Y el conjunto balcánico lo hacía con Rajkovic en portería; Mijailovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic Zivkovic en defensa; Ilic, Gudelj, Lukic, Samardzic en el centro del campo y con un único punta, el delantero del Al-Hilal, Mitrovic.

MVP: Aleksandar Mitrović

Aleksandar Mitrović fue el jugador más incisivo y que más peligro generó de todo Serbia. El delantero del Al-Hilal tuvo varias oportunidades para hacer el gol, pero no tuvo éxito. A pesar de ello, el ex del Fulham fue el mejor jugador del encuentro ya que no paró de intentarlo en los 90 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.