Serbia confirma a Djokovic para los Juegos Olímpicos de París

Novak Djokovic sigue dando pistas de que el periodo de recuperación de la lesión sufrida en el menisco de su rodilla derecha va por buen camino. Después de abrir la puerta a su participación en Wimbledon tras mostrarse trabajando en el gimnasio, el equipo de Serbia confirmó la inscripción del actual número 3 del ranking ATP para la disputa de los Juegos Olímpicos de París, en los que buscará su primera medalla de oro en una cita de tal entidad.

A la espera de conocer qué sucede con Novak Djokovic de cara a Wimbledon, el jugador del Belgrado sí parece que estará recuperado para los Juegos Olímpicos de París, cuya competición de tenis se celebra entre el 27 de julio y el 4 de agosto, fecha programada para la final individual, el gran objetivo de Nole en la presente temporada.

Djokovic nunca ha ganado un oro olímpico, como sí han hecho en su carrera dos de sus grandes rivales, caso de Rafa Nadal –Pekín 2012– y Andy Murray –Londres 2012 y Río 2016–. Con 37 años, esta es, con alta probabilidad, la última oportunidad para Novak de alzarse con la medalla más deseada en unos Juegos Olímpicos y con París y Roland Garros como escenarios, lo dará todo para cerrar el círculo que le puede dar de manera decisiva la vitola de mejor tenista de todos los tiempos.

Un desgarro en el menisco de la rodilla derecha puso en jaque un tramo clave de la temporada, posiblemente el más importante, para Novak Djokovic. El serbio sufrió una lesión en Roland Garros, que no le impidió vencer a Francisco Cerúndolo en octavos de final, de manera épica, pero sí presentarse a los cuartos de final. La retirada de Nole del Grand Slam parisino se explicaba desde la lesión mencionada, que necesitó de una operación para la que sólo han pasado 14 días.

Wimbledon empieza el 1 de julio y no parece que Djokovic pueda llegar en condiciones de disputar el Grand Slam que ha ganado en siete ocasiones y que en 2023 le tuvo como finalista. Sin embargo, aún no se ha producido un anuncio oficial y hay que esperar acontecimientos. Así las cosas, de confirmarse la ausencia de Novak en el All England Club, su preparación, en tierra batida, para los Juegos de París sería más completa y aumentaría sus posibilidades de luchar por el oro olímpico en individuales con jugadores como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, el vigente campeón Alexander Zverev o incluso Rafa Nadal.

Resultados de Djokovic en los Juegos Olímpicos

Novak Djokovic es el tenista con mejores resultados de toda la historia, pero en los Juegos Olímpicos ha encontrado su kryptonita particular, con cuatro apariciones en las que sólo ha podido conseguir una medalla, la de bronce lograda en los Juegos de Pekín 2008, cuando Rafa Nadal logró su primer oro olímpico, el único en individuales –también ganó los dobles en 2016–.

Además de esta cita de Pekín 2008, Djokovic tiene en su haber dos cuartos puestos, tanto en Londres 2012 como en Tokio 2021, donde cedió ante Pablo Carreño en la lucha por el bronce, y una derrota prematura en Río 2016, donde el sorteo le encuadró con Juan Martín del Potro en primera ronda y el argentino le apartó del cuadro de forma sorpresiva, en uno de los grandes encuentros de aquella edición.