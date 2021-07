Luis Enrique fue el gran triunfador de la Eurocopa por el lado español. Hacía tiempo que un seleccionador nacional no recibía tantas críticas antes de comenzar una fase final. Desde que dio la lista de convocados, donde dejó fuera a jugadores como Sergio Ramos, Nacho Fernández o Iago Aspas, las dudas y debates no cesaron, pero el asturiano no varió su plan, fue hasta el final con su idea y ha conseguido salir tremendamente reforzado de esta cita. Es cierto que con el mal sabor de boca de no haber podido alcanzar la gran final, pero con la convicción de que la línea que está siguiendo esta selección es la correcta.

Ahora, Luis Enrique mira al futuro y por delante tiene dos citas. La primera, el próximo mes de octubre en Italia, cuando España jugará la fase final de la Liga de las Naciones junto al combinado transalpino, Francia y Bélgica. La segunda, ya en invierno de 2022, en Qatar. Un Mundial atípico, ya que no se juega en verano, donde la Selección puede hacer grandes cosas, aunque para ello el asturiano tiene que perfilar varios detalles.

Qué hacer con Sergio Ramos

Fue la gran ausencia de la lista de convocados. El capitán se perdió la Eurocopa por culpa de las lesiones. Si bien es cierto que cuando empezó el torneo ya estaba recuperado, en 2021 prácticamente no ha podido adquirir ritmo competitivo. Luis Enrique decidió que se quedase en casa, pero ahora tendrá que decidir si para la lista de septiembre vuelve o no.

Apuntalar la defensa

Laporte ha venido para quedarse. Si Sergio Ramos regresa a la lista también tendrá un papel protagonista. Pero la defensa ha dejado dudas. España ha sufrido mucho atrás para lo poco que la han creado en esta Eurocopa. Hacerse más fuertes defensivamente será clave para hacer grandes cosas en el futuro. Luis Enrique está contento con los zagueros que han disputado este torneo, pero no pierde de vista a otros que pueden ser citados en los próximos meses o que no han estado por lesión. Se espera que Carvajal vuelva, Nacho y Albiol tratarán de mantener el nivel y jóvenes como Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo del Real Madrid, o Porro están en la prelista del seleccionador.

Unai, portero de España

Llegó con muchas dudas a este torneo, pero parece que ya no hay debate. Luis Enrique apostó por el arquero del Athletic y el fútbol le ha dado la razón. Unai Simón es el guardameta titular de España y lo será, salvo que baje su nivel o emerja otra figura en los próximos meses, durante un tiempo.

Ansu Fati y su rodilla

Una de las cosas que preocupa en la selección española es la rodilla de Ansu Fati. Antes de lesionarse era el jugador más diferencial del equipo español, pero no se recuperó y no pudo estar en esta Eurocopa. Ahora, sigue convaleciente, aunque Luis Enrique espera que termine de sanar y recupere su nivel. Si lo hace, España tendrá un grandísimo futbolista a su servicio.

La figura del delantero

Luis Enrique salió ante Italia sin un delantero centro puro. Apostó por la figura del falso nueve que dio buen resultado, aunque el empate llegó con la entrada de Morata. Para el futuro, España tiene que seguir reforzando el frente ofensivo. Iago Aspas siempre es una opción, aunque de cara al futuro hombres como Rafa Mir, Dani Gómez o Abel Ruiz tienen que dar un paso al frente. El atacante de la Juventus, máximo goleador de España en las Eurocopas, seguirá siendo fijo si mantiene el nivel.