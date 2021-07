Se dice que esta vida es para los valientes. Luis Enrique lo fue ante Italia, pero no tuvo la recompensa mereció. El entrenador de España no tiene miedo y por ello no duda en apostar por aquello que cree por arriesgado o incomprendido que pueda ser. Lo hizo contra Eslovaquia revolucionando la alineación y acertó. Lo volvió a hacer en Wembley y aunque su plan era bueno y funcionó le faltó esa justicia que el fútbol no siempre concede.

Lo aficionados se sorprendían cuando hora y media antes del partido se comenzaba a saber que Álvaro Morata se quedaba en el banquillo. El delantero de la Juventus ha sido una de las grandes apuestas de Luis Enrique durante toda la Eurocopa. En los momentos más complicados le ha apoyado en privado y en público. Ha dado la cara por él en la sala de prensa y hasta llegó a ‘adelantar’ una alineación diciendo que jugarían «Morata y diez más».

Sin embargo, el día D a la hora H le dejaba en el banquillo. Luis Enrique apostaba por Oyarzabal esperando un partido con espacios. Dani Olmo se colocaba de falso 9 por el centro del ataque, mientras que Ferran Torres se posicionaba en la izquierda y el jugador de la Real Sociedad en la derecha. El plan estaba trazado. Sólo faltaba ejecutarlo.

Aplausos y más aplausos

Apenas un minuto y cuarenta segundos tras el pitido inicial tardaba Luis Enrique en salir escopetado del banquillo a dar las primeras instrucciones. En el 5′ volvía, pero sólo para beber agua y seguir paseando de un lado al otro de la zona técnica. De pie, de cuclillas y otra vez de pie. Arriba y abajo. El asturiano no paraba de dar aplausos, aunque especialmente fuerte era el que daba al equipo tras la primera primera posesión larga que acababa con la jugada en el área italiana. La idea que tenía en su cabeza se iba plasmando sobre el césped de Wembley.

España mandaba en el partido. Tocaba y tocaba la pelota, encerraba a Italia y la hacía sufrir. Los italianos solo podían intentarlo con balones largos en los que Unai Simón y los centrales tenían que estar muy atentos para cortar.

Luis Enrique, mientras, seguía aplaudiendo. Esta vez a Ferran cuando a los 15 minutos probaba fortuna con un disparo que se marchaba fuera. El técnico se lamentaba en la mejor ocasión española en la primera parte cuando Donnarumma evitaba el gol de Dani Olmo con una buena intervención. El plan seguía funcionando.

Baño a Mancini

A su lado, Mancini, más tranquilo y con camisa blanca y corbata, no lo veía claro. Luis Enrique le estaba dando un baño táctico. Pedía a Chiesa que abriese el campo, que se pegase a la cal cuando Italia tenía el balón. Había avisado en la previa de que España iba a causarles problemas y así estaba siendo. La Roja se iba al descanso mandando en todo: más disparos, más posesión y mejores sensaciones. Faltaba el gol.

Luis Enrique ya maquinaba cambios nada más arrancar la segunda parte. En el momento en el que Busquets veía la amarilla pedía al banquillo que fuesen a darle instrucciones a Marcos Llorente, que ya calentaba. Minutos después llamaba a Morata y a Thiago para que se fueran preparando. Posibilidades había, pero no podía precipitarse.

Entre tanto seguía a lo suyo. Esta vez se sacaba las manos de los bolsillos para pedir a Eric y a Laporte que estuviesen juntos y que les reiteraba que tuviesen cuidado con la espalda. Y sabia lo que decía. Apenas instantes después, Donnarumma blocaba un centro lateral de España y arrancaba rápido una jugada que acaba en el gol de Chiesa.

La hora de Morata

El técnico español no podía perder más tiempo y pedía a Morata que se quitara el peto para entrar en el campo. La entrada del de la Juve agitó un poco a los españoles. No se lo podía creer el técnico cuando en el 64′ Oyarzabal cabeceaba al aire una jugada en la que el sector español de la grada de Wembley ya celebraba el gol. Tampoco cuando Olmo en la siguiente jugada acariciaba el empate. La sombra de la falta de gol de la que se acusa a la selección más anotadora de la Eurocopa volvía a aparecer.

Tras conversar con su segundo, volvía a mirar a la banda. Gerard Moreno y Rodri al campo. Oyarzabal y Koke al banquillo. España lo intentaba, pero chocaba una y otra vez contra la veteranía y el saber hacer de Bonucci y Chiellini. Así que si hay que chocar, que sea contra Adama, debió pensar cuando a falta de diez minutos preparaba al de los Wolves y a Llorente para entrar. Fue con este último con el que se abrazaba cuando Morata empataba el partido tras un pase magistral de Olmo.

Adama y Marcos se volvían a poner el peto. Tenía que pensar. Ambos a calentar con Thiago. Ya estaba pensado. Llorente al campo, esta vez sí. Azpilicueta al banquillo. El gol hizo justicia y quitaba la ansiedad a una España que gracias al planteamiento de su entrenador había conseguido quitarle el cartel de favorito a Italia.

Y a la prórroga

En la prórroga el guión era el mismo. España mandaba sobre el césped y Luis Enrique en la pizarra. Mientras Mancini seguía impávido con los brazos ante lo que veía, el español no paraba de gesticular, gritar y moverse de un lado a otro. Thiago era el elegido para la segunda parte del tiempo extra por un Busquets totalmente fundido tras otro gran partido. Y así se llegaba a los penaltis.

España se vuelve a casa y lo hace de la manera más amarga. La Selección ganó en todo a Italia menos en el acierto desde el punto fatídico. Luis Enrique sí ganó su partido, el que le enfrentaba a un Mancini que el domingo podrá ganar la Eurocopa en el mismo estadio en el que perdió ante el técnico español. Así es el fútbol.