Dani Olmo: «Estoy reventado, pero es un orgullo lo que hemos conseguido»

Dani Olmo fue el héroe de España en el triunfo contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. El mediapunta del RB Leipzig fue distinguido como el MVP del encuentro por la UEFA después de marcar el primer gol del partido y dar la asistencia del segundo gol y definitivo gol a Mikel Merino.

«Estamos reventados, pero es un orgullo. Qué equipazo tenemos, cómo hemos luchado hasta el final. Es una alegría lo que hemos conseguido», dijo el jugador sobre el triunfo de España ante la anfitriona Alemania. «El grupo es lo más importante. Esperemos que lo de Pedri sea solo un golpe, porque es importantísimo. Esta victoria es para él», añadió.

Dani Olmo comentó cómo vivió los últimos minutos de un partido que fue un auténtico homenaje al fútbol. «En las últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede vas con el corazón. Se me han subido los dos gemelos, he intentado hacer un último esfuerzo. Me la he jugado todo por el equipo», aseveró el jugador.

El jugador más destacado de España no quiso tirar la campanas al vuelo porque todavía queda mucho trabajo para pensar en el título. «Vamos a disfrutar, a celebrar, con tranquilidad y calma que en cuatro días tenemos las semifinales», zanjó Dani Olmo.