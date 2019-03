La Reina Letizia no tiene actos previstos en agenda para este viernes, Día Internacional de la Mujer. Un hecho que los medios han interpretado como un apoyo a la huelga del 8M.

La Reina Letizia no secundará la huelga feminista de este viernes, 8 de marzo. El hecho de que no tenga actos previstos en agenda para ese día no significa que doña Letizia apoye la convocatoria impulsada por determinadas plataformas de mujeres y apoyada por el Gobierno de Pedro Sánchez, PSOE y Podemos.

La casualidad ha hecho que la Reina no tenga obligaciones para ese día, como tampoco este jueves, destacan fuentes de Zarzuela. La agenda vacía de había sido interpretada por algunos medios como un gesto de la monarca con motivo del Día de la Mujer. Sin embargo, cabe recordar que la Casa Real no manifiesta sus posiciones políticas, ni tampoco, por las mismas y obvias razones, adhesión a huelgas o convocatorias similares de partidos y organizaciones.

Por el contrario, el rey Felipe VI sí tendrá actividad, ya que recibe en Zarzuela al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El 8 de marzo del año pasado, doña Letizia tampoco hizo ninguna aparición pública, al contrario que otros miembros de la familia real, como el Rey, que presidió un acto en el Palacio de La Zarzuela, o la reina doña Sofía, que asistió a la entrega de los premios de pintura y escultura que llevan su nombre.

Sobre este hecho se especuló también entonces, asegurando que la Reina secundaba el paro de ese día en reivindicación de la causa feminista. De nuevo, nada más lejos de la realidad. La razón fue la misma que ahora: la casualidad hizo que ese día su agenda estuviese vacía, como había ocurrido con otros de la misma semana y la semana posterior.

Cuestión aparte, el compromiso de la Reina con los derechos de la mujer y la igualdad es innegable. La monarca participa con frecuencia en multitud de foros y actos, nacionales e internacionales, en defensa de la promoción femenina.

Esta vocación se observa, especialmente, en el caso del fomento de la educación en igualdad, la lucha contra la violencia de género o los derechos de determinados colectivos, como la mujer rural.

Doña Letizia ha llamado, por ejemplo, a combatir la desigualdad de género conjugada con la pobreza, uno de los actuales retos del desarrollo. En otra ocasión defendió que “en el mundo de la mujer hay muchas cosas que se pueden hacer de otra manera”, como las tasas de analfabetismo, el matrimonio de niñas menores de edad o el paro femenino.