El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha pagado por tres informes de 70 páginas de media la friolera de 53.875 euros a una filial de la asociación UATAE, agrupación de autónomos ligada a Podemos. En la dirección hay ex altos cargos del partido morado.

A través del Portal de Transparencia, Trabajo ha hecho públicos los tres informes encargados a la Confederación Nacional de Autónomos del Comercio (CNAC), organización vinculada directamente a Podemos. La directora general de Trabajo Autónomo rechazó facilitar la documentación requerida en febrero de 2020. No obstante, tras una reclamación del Consejo de Transparencia a favor de este periódico fechada en septiembre, Trabajo remite finalmente la información ahora.

En primer lugar, el ministerio encargó a esta entidad el trabajo Estudio para activación comercial de los mercados de abastos de España, Mercado Central por 12.750 euros. Se trata de 73 páginas con un desarrollo simple de Presentación de la CNAC, Introducción y justificación de la acción, Actuaciones, Anexo post, Objetivos conseguidos y Conclusiones.

Las conclusiones que se enmarcan en una única página confirman la tesis de que «el sector comercio en los mercados de abastos es un sector muy poco digitalizado». La mayoría de los negocios, dicen, «no disponen de web, consideran suficiente con la web del Mercado de Abastos en general, que si en el mejor de los casos dispone de una, normalmente no aparece toda la información necesaria». Detectan que no se pueden hacer compras online o consultar redes sociales y hay limitada disponibilidad horaria. Esto hace que «las grandes superficies ofrecen mayores comodidades». Tildan de «necesario» que el sector lleve a cabo «un proceso de transformación digital».

En segundo lugar, el estudio Proyecto para la sensibilización sobre las ventajas de la digitalización del comercio rural (22.312 euros) a pesar de ser más caro también es igualmente escaso en páginas. Se trata de 24 páginas de contenido y 54 de anexos. El índice de contenidos es igual de simple. Una presentación de la CNAC que se replica del documento anterior y un análisis de prácticas del sector.

Las conclusiones, en este caso, en dos páginas, recogen que «los emprendedores del comercio son un motor clave para generar riqueza en nuestra economía, nutriendo el tejido comercial y creando nuevas oportunidades de empleo». Ven «muy necesarias» las políticas que vayan enfocadas en «defender la igualdad de derechos con los trabajadores por cuenta ajena, ya que existen diferencias que a día de hoy siguen siendo muy significativas». Apuntan que «los comerciantes rurales mantienen un fuerte compromiso con el territorio, benefician la economía circular, y sin embargo tienen limitaciones como competencias políticas y fiscales, falta de financiamiento, bajos niveles de capacidad institucional, falta de cooperación gubernamental, así como falta de capacidad para atraer alianzas sólidas de múltiples partes interesadas».

Por último, se han pagado 19.125 euros para el estudio Relevo generacional y emprendimiento para la promoción del mercado autónomo. Se compone de 11 páginas y varios anexos, algunos de ellos de únicamente cinco hojas y otros se componen de guías elaboradas para repartir en los negocios sobre temas muy tratados en Internet como planes de márketing, guías de protección de datos o sobre posicionamiento en Google.

Llama la atención que destacan como éxito que han conseguido 118 seguidores en un perfil en Facebook difundiendo en estas guías y otros contenidos. Una cifra insignificante en Internet teniendo en cuenta la cantidad de negocios de comercio que existen en España.

Los tres informes. (Clic para ampliar)

A pesar de que esta entidad está ligada a uno de los partidos que gobiernan, el Ministerio de Yolanda Díaz defiende que «la concesión de subvenciones se realiza en régimen de concurrencia competitiva, ajustándose a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, contenidos en la Ley General de Subvenciones». En todo caso, se niegan a entregar el expediente completo con los detalles de las adjudicaciones y de si hubo otras propuestas.

Estamos ante una nueva asociación de autónomos dentro, a su vez, de otra asociación que ya recibe también subvenciones para hacer estudios similares. Estas operaciones se suman al historial de esta organización que dirige María José Landaburu, que además no publica sus cuentas pese a recibir ayudas públicas y no cumple con la Ley de Transparencia. Lo mismo ocurre con la CNAC, que su web no respeta los mínimos de Transparencia y Protección de Datos. Se da la circunstancia que las otras dos organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, no están recibiendo estos jugosos encargos del equipo de Yolanda Díaz.

Podemos en cada campaña electoral organiza sistemáticamente un acto con UATAE para tratar de captar el voto de los autónomos. Además, hay personas como Raúl Salinero, ex portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos, que forman parte de la dirección. También el ex ministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez, familiar de la secretaria general, trabaja en esta asociación como lobbista.