El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reclamado este lunes al Partido Popular una explicación «pública y urgente» tras lo ocurrido durante la elección de la Mesa del Congreso de los Diputados y la exclusión de la formación liderada por Abascal.

Según Garriga, este cambio de postura se debe a un «compromiso con el PNV» lo que les lleva a «tener serias dudas de que Feijóo o el PP esté decidido en recuperar esa neutralidad de las instituciones». Hace días, Vox le ofreció a los populares sus 33 votos sin la condición de entrar en un futuro Gobierno. Aunque el partido afirmó el viernes que sigue con la «mano tendida» a apoyar la investidura, pide a Feijóo que «les explique» la exclusión de la Mesa.

Garriga ha pedido al PP que aclare «si ha optado por la senda que exploró la izquierda hace tiempo de aislar y negar la representatividad a tres millones de españoles y, sobre todo, y más importante, saber cuál es la estrategia de Feijóo y del Partido Popular».

Desde Vox esperan una respuesta «antes de que Abascal acuda a ver al Rey para confirmar o no que Vox apoye o no la investidura» de Feijóo. Fuentes de la cúpula del PP han afirmado a OKDIARIO que, por ahora, no tienen previsto contactar con Vox.