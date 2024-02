Por primera vez desde que existe el partido, Vox acudirá a la gala de los Premios Goya. La gran noche del cine español, que se celebrará el próximo sábado 10 de febrero en Valladolid, contará con la presencia de varios representantes de la formación, todos ellos pertenecientes a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Valladolid.

Serán Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, y Carlos Pollán, presidente de las Cortes, quienes acudan a la 38ª edición de los Premios Goya como representantes del Gobierno autonómico donde se celebra la gala. A ellos se suman también el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja; el de Industria, Mariano Veganzones; y el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas.

Por parte del Ayuntamiento, acudirá Irene Carvajal, teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura; Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana; y Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo.

Varios nominados les invitaron a acudir

El pasado mes de diciembre, durante el encuentro de los nominados en Madrid, varios de ellos abrieron las puertas de los Premios Goya a los políticos de Vox, a quienes invitaron a asistir.

David Trueba, nominado a Mejor Dirección y a Mejor Película por Saben aquell, defendió precisamente la presencia de representantes del partido de Santiago Abascal en la gala de los Goya 2024: «Les han salido los números para gobernar», declaró el director.

Además, Trueba añadió que no tendría «problemas» en caso de que decidieran asistir: «Soy una persona muy institucional, no tengo problemas con nada de eso. Los representantes están elegidos por el pueblo, están elegidos por la gente, y son los que han hecho la coalición. Les han salido los números y me parece totalmente legítimo», afirmó.

A él se unió Laia Costa, nominada a Mejor Actriz Protagonista por Un amor, declaró que sería «hermoso» que cualquier persona pudiera estar cerca de los eventos culturales de España. «Me parece que la cultura es un bien muy preciado, todos deberíamos estar», declaró.