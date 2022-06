Vox cree que la crisis del cereal es una oportunidad para que España recupere su soberanía alimentaria

Una crisis alimentaria sin precedentes en nuestra historia reciente se avecina. Los datos relacionados con las cosechas de cereales y con sus exportaciones son alarmantes y parece que no mejorarán a no ser que Ucrania pueda liberar y exportar su cereal por completo. Ahora bien, desde Vox Europa afirman que España tiene ahora una oportunidad única para recuperar su soberanía alimentaria. «España ha sido siempre uno de los graneros históricos de Europa y esta es una oportunidad única para apostar por rebajar la dependencia exterior de grano. Para que podamos sembrar y autoabastecernos aparte de abastecer al resto de países. Además, la Comisión Europea ha levantado la limitación para el cultivo de las tierras de barbecho hasta el 2023 para limitar los efectos de la guerra de ucrania», han dicho fuentes de Vox en el Parlamento Europeo.

Según los datos que maneja ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) en España se obtendrán en la cosecha de otoño-invierno de 2022 aproximadamente 4,1 millones de toneladas de cereales, un 21% menos que en 2021. Además, los precios se verán incrementados considerablemente con respecto al año anterior. En este sentido, es esencial que los depósitos de cereales en Ucrania puedan liberarse para que se exporten al resto del planeta. «En los depósitos ucranianos hay 22 millones de toneladas de cereal. Necesitamos que se exporten cuanto antes para que no haya una crisis alimentaria mundial», han dicho las mismas fuentes.

Pero, ¿qué ocurriría si el cereal ucraniano no se llegase a exportar?, ¿cuáles serían las consecuencias para la economía de los países europeos? Según fuentes del Parlamento Europeo consultadas por OKDIARIO, las altas temperaturas de mayo y la sequía pertinaz han esquilmado las cosechas en los países del norte de África, un granero que puede ser muy útil en casos de escasez en Europa. «Egipto ha sufrido mucho con la sequía y en Hispanoamérica tampoco están bien. Argentina está cerrando sus exportaciones porque no tienen para su consumo propio», han revelado.

En este sentido, sólo quedarían Canadá y EEUU, que formarían un duopolio en las exportaciones de cereal que podría elevar los precios hasta el límite de que puede haber países que no lo puedan pagar. «Habría países muy afectados porque si aumentan los precios de los cereales no podrán comprar nada y esto supone hambrunas porque los cereales no sólo se utilizan para el consumo humano, sino también para el consumo animal. Mucho ganado sería sacrificado o moriría», han confirmado las mismas fuentes.

Además, el presidente de la Unión africana, Macky Sall, denunció que la situación de guerra en Ucrania y el desabastecimiento va a afectar gravemente a los países africanos. «No hay que obviar que esta situación de guerra en Ucrania está afectando a los países africanos con 282 millones de personas desnutridas».