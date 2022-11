Un día después de conocer el pacto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Bildu para expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, OKDIARIO entrevista a Manuela Resa, viuda del guardia civil de tráfico José Antonio Ferri Pérez, asesinado por ETA en 1988 junto a su compañero Antonio Fernández Álvarez con un coche-bomba.

Manuela Resa expresa a este periódico su «rabia, dolor e indignación» por este acuerdo y califica a Sánchez de «traidor» capaz de «vender su alma al diablo». Residente actualmente en Linares (Jaén) reconoce, no sin tristeza, que no tiene intención alguna de volver a poner un pie en Navarra después de lo sucedido.

PREGUNTA.- ¿Qué ha sentido al conocer el pacto entre Sánchez y Bildu para echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra?

RESPUESTA.- Me ha vuelto toda la rabia que llevo escondida dentro. Me ha aflorado otra vez, porque no hay derecho que un presidente de España este a favor de Bildu. Imagínate. No tengo palabras… rabia, dolor. Es indignante.

P.- ¿Qué cree que pensaría su marido si pudiera verlo?

R.- Voy a leer lo que ha escrito mi hijo en Facebook porque es el puro reflejo de lo que pensaría su padre. «(A Sánchez) Eres lo más bajo. Un sinvergüenza. Un traidor. Me callo por no acabar en prisión. Con todos los héroes que han dado su vida por esta tierra a manos de ETA, con la que tú has pactado. Vendes tu alma al diablo. Y ahora los echas de Navarra». Eso es lo que diría mi marido.

P.- Este pacto, ¿le ha hecho revivir lo ocurrido?

R.- Sí. Llevamos dos días que estás comiendo y sale la noticia. Revives todo. Toda esa rabia. La palabra odio no me gusta, pero es odio. Es odio. Tener un presidente que pacte con Bildu.

P.- Como víctima del terrorismo, ¿cómo se siente con este Gobierno?

R.- Fatal, fatal, fatal. Estoy en contra total desde que entró Sánchez. Estoy en contra. No escribo lo que pienso como mi hijo en Facebook porque no me gusta. Me lo guardo para mí personalmente. Pero España no se merece eso. España ni Navarra. Navarra, aparte del atentado, yo admiro Navarra, aparte del daño tan grande. Pero a raíz de esta noticia, no vuelvo a Navarra. Y me encanta. Pero a Navarra con Bildu no vuelvo, la han echado a perder.

P.- ¿Se fue muy rápido de Navarra después del atentado?

R.- Sí, me fui. Pero después me dieron unas prestaciones para vivienda y estudios y volví por mis hijos. Porque ahí había más nivel para ellos que en un pueblo como Úbeda. Volvimos tres años, pero los de Batasuna amenazaron a mi hijo. Me hicieron varias amenazas. Estuve yendo al colegio escoltada por la policía, el teléfono pinchado… Me llamaron varias veces al timbre de casa y entonces decidí que nos íbamos porque eso no era vida para los niños. Y ahora es una lástima que por culpa de este Gobierno se tengan que ir estos guardias civiles de tráfico, como era mi marido, que ya tienen su vida hecha en Navarra.

P.- O sea que les echaron dos veces de Navarra.

R.- Sí, sí. Me llamaban al timbre. Decían «usted tiene un niño de tres años, rubio…», todas las características del niño. Y ya me tuve que ir porque aquello ya no era vida. Ya no vivías.

R.- ¿Cómo recuerda el día del atentado?

R.- No hay palabras. Te quedas como un ordenador al que han quitado las tripas. Así se quedó mi mente. Me dejaron en blanco. Me resetearon entera. Hasta que conseguí volver a hacer otra nueva vida.

Es que no encuentras palabras… esa rabia, ese dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi marido estaba amenazado. Llevaba una semana diciéndomelo: «Estoy amenazado por un señor de barba». O sea, él sabía que iba a morir. Y fue valiente. Y ese día fue a trabajar. Pero él lo sabía. Él tenía el servicio de las seis de la mañana y estuvo toda la noche quejándose en mi hombro. Sabía que lo iban a matar, lo sabía. Es desgarrador, es muy desgarrador. Tienes que aprender a vivir de nuevo.

P.- Cuando se mudaron a Estella ¿tenían miedo de que pasara algo?

R.- Siempre, siempre. Porque nosotros vivíamos en Barcelona y lo que pasa es que si íbamos a Navarra le daban el plus de peligrosidad y así teníamos más economía para los hijos y para nosotros. Y fue por ese motivo que fuimos a Navarra. Pero yo le dije que no quería porque le podían matar. Y así ocurrió.

P.- ¿Cómo ve el futuro?

R.- Muy negro mientras Sánchez siga de presidente. Por llamarlo Sánchez, porque no se lo merece. Que digamos su apellido, no se lo merece. Pero me reservo mis palabras y yo creo que el futuro está muy mal. Está muy mal. Este pacto va a salir. Se van a ir de Navarra, porque el propósito del presidente Sánchez es destruir a la Guardia Civil, porque desde que entró lo está haciendo. Y pacta con Bildu, y si pactas con Bildu es que estás a favor de ETA. Nunca hablo de política con nadie porque no me siento cómoda, pero esto tiene muy mala pinta. Muy mala.