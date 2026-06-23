Los vecinos del parque Rubias y Verdes en Móstoles han confesado a OKDIARIO que, tras el apuñalamiento de los jóvenes en una cancha de fútbol, por parte de tres individuos, tienen «miedo cuando salen del portal». Los residentes de los bloques más cercanos a la zona donde tuvo lugar la brutal agresión han recalcado que en los últimos años el parque se ha convertido en un foco de inseguridad, por lo que no pueden «disfrutar de su propio barrio». El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado la retirada de los bancos del parque y la instalación de nuevas farolas para mejorar la seguridad en la zona.

El pasado sábado, tres individuos, dos de origen marroquí y uno peruano, apuñalaron a dos jóvenes que se encontraban jugando al fútbol en las canchas municipales de la calle Fátima tras negarse a entregarles sus teléfonos móviles. Las víctimas huyeron del lugar hacia el portal donde residía uno de ellos para huir del peligro. Lograron entrar en uno de los bloques y salvar sus vidas.

Tras la agresión, los vecinos de los bloques próximos a las canchas denuncian que tienen «miedo». «Se tiene que aumentar la seguridad, porque si no hay seguridad, es que no hay libertad de poder salir a jugar un partido de fútbol o un partido de baloncesto, o directamente que los vecinos puedan disfrutar de su zona», denuncia uno de los vecinos a OKDIARIO.

Una de las vecinas relata que en otras ocasiones han escuchado voces «de chicas gritando» y «te asomas porque no sabes si la están apuñalando, si la están pegando y no te dan ganas de bajar porque no sabes si encima te vas a ver o en un compromiso», explica.

Vecinos piden más medidas de seguridad

Los residentes cuentan a este periódico que desde hace un tiempo la zona próxima a las canchas de fútbol se ha convertido en un gran foco de «inseguridad» e «intercambio» de droga. Desde el Partido Popular aseguran que este suceso se trata de un caso «grave y excepcional» y destacan que los datos del Ministerio del Interior sitúan a Móstoles como «el segundo gran municipio más seguro de la Comunidad de Madrid. Una realidad respaldada por el refuerzo de la seguridad impulsado por este Gobierno municipal, con 25 nuevos agentes ya incorporados a la Policía Municipal».

Además, señalan que con motivo de este incidente y para garantizar la seguridad de los vecinos del parque Rubias y Verdes, se han «eliminado los bancos, tal y como solicitaban los vecinos, se instalarán más farolas y se eliminará el vallado que delimita las pistas».

Por su parte, Vox denuncia que los delitos graves han aumentado, como las agresiones sexuales con penetración (+94,7%), los ciberdelitos (+48,4% en otros ciberdelitos) y el tráfico de drogas (+25,8%). Así como, los robos en viviendas aumentan más de un 80% en Móstoles y la delincuencia crece un 8,6% en el primer trimestre de 2026.