Óscar Puente desafía al Supremo y aconseja volver a Puigdemont: «Que me detengan, hay que plantarles cara»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desafiado este viernes al Tribunal Supremo al animar públicamente al fugado ex president de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, a regresar a España tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala la Ley de Amnistía, pese a la orden de detención que sigue vigente sobre él tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la Ley de Amnistía.

«Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda, y que me detengan y que me lleven a prisión», ha insistido Puente. El ministro de Transportes también ha criticado que «hay cosas que son insostenibles» y a las que «hay que plantarles cara de una vez». «Lo tiene a huevo», ha expresado.

Además, el ministro ha reivindicado que, aunque el Gobierno tenga la obligación de detener al líder independentista por orden judicial, él, si fuera Puigdemont, lo que haría es «tomar una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional».

«Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre, pues vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo», ha expresado el ministro durante su entrevista en Las Mañanas de RNE.

El TJUE avala la Ley de Amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la Ley de Amnistía que el Gobierno sacó adelante para lograr los siete votos de Junts con el objetivo de investir al socialista Pedro Sánchez. Los magistrados comunitarios consideran que el Derecho Europeo «no se opone a una ley nacional de amnistía» porque, en su opinión, sirve para «reducir tensiones institucionales y facilitar un escenario de reconciliación».

La decisión no implica la vuelta inmediata de Carles Puigdemont. Para ello habría que esperar a la decisión del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido y a que el Tribunal Supremo aplicase la medida de gracia al líder de Junts.

La sentencia se comunicó este desde la Gran Sala de la Corte Europea a través de la lectura de las partes más relevantes de la misma por parte del presidente de la institución, Koen Lenaerts.