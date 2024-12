Urtasun se desdice tras la polémica por no ir a Notre Dame: «Fui al circo como ministro, es mi obligación»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cambia su versión sobre el motivo por el que no acudió a la reapertura de la catedral de Notre Dame, dejando a España sin representación en este acto que congregó a más de 30 líderes mundiales. Esta misma tarde, el titular de Cultura ha asegurado que ese día acudió «como ministro» a la función Circlassica del Circo Mundial. «Voy al circo como ministro porque es mi obligación», ha afirmado en el Senado, a pesar, de que en un principio Urtasun señaló que declinó la invitación a este evento «por su agenda familiar».

El pasado sábado tuvo lugar la ceremonia en la que se conmemoraba el fin de las actuaciones sobre la catedral de Notre Dame tras los daños parciales sufridos por el fuego hace 5 años. En ella, España no estuvo representada, ya que tanto Casa Real como Moncloa rechazaron la invitación oficial del Gobierno francés de Emmanuel Macron. «A veces se hacen chistes sobre si voy al circo, es una gran actividad cultural, disculpen ustedes», ha asegurado después de que algunos grupos, como Junts, hayan afeado al ministro de Cultura que el sábado 7 no asistiera al acto de Notre Dame y, sin embargo, acudiese a la función del Circo Mundial.

En un primer momento, desde Cultura justificaron la ausencia de Urtasun en que tenía un compromiso familiar del que no podía excusarse y pusieron el acento en que ellos no marcan la política exterior. Sin embargo, insistieron en que creen que alguien del Gobierno tendría que haber estado presente en la ceremonia de reapertura del templo. Ahora, el ministro de Cultura señala que su ausencia se debe «a sus obligaciones como ministro».

Por su parte, Exteriores señaló que las invitaciones iban cursadas para personas concretas, entre las que estaban Urtasun y los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, y que, en consecuencia, «eran intransferibles». Todos ellos declinaron acudir y, según apunta la cartera de Albares, «no podía ir nadie en su lugar». Además, incidieron en que desde su Ministerio no recibieron ninguna consulta «sobre estas invitaciones ni sobre su denegación».

Presencia de los Reyes

Por su parte, Zarzuela ha negado que haya ningún desencuentro con el Gobierno, después de que desde el Ministerio de Exteriores se haya trasladado malestar por el hecho de no haber sido informados de que el Rey Felipe VI no acudiría a la reapertura de la catedral de Notre Dame, y ha aclarado que la decisión de no asistir se tomó por motivos de agenda.

La Casa Real explicaba que los Reyes han estado el fin de semana preparando la visita de Estado que han iniciado este martes a Italia y que este fue el motivo precisamente para tomar la decisión de no viajar a París para la ocasión. Asimismo, aclaraban que el Rey envió un telegrama al presidente francés, Emmanuel Macron, para excusar su asistencia y han asegurado que no hay ningún desencuentro con el Gobierno por esta cuestión.