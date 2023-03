La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha indicado este sábado que «pedir el placer para las mujeres también es hacer política, hay que garantizarlo». «Les asusta que hablemos de nuestro placer, mucho tiempo sólo ha sido de ellos», ha indicado la colaboradora de Irene Montero en el acto de Podemos previo al 8M, Día de la Mujer.

Apelando a las personas machistas, la alto cargo del Ministerio de Igualdad ha expuesto: «Les ha asustado esta semana que hable de penetración y a continuación de autoestimulación. Incluso les asusta que, citando datos del Instituto de las Mujeres, me haya atrevido a insinuar que hay alguna mujer que tiene una vida sexual que no es satisfactoria. Incluso que esto pueda tener que ver con algunas prácticas sexuales. No digo yo que esto tenga que ver específicamente con la penetración, lo dice el estudio».

«Hay gente que está escandalizada con esto, los ‘m’ punto», ha indicado Ángela Rodríguez Pam, una referencia velada a «los machistas» o «los machirulos». «Es curioso porque a esta gente les asusta muchas más cosas. Les asusta los pezones, que nos riamos, que lloremos… Les asusta cuando estamos demasiado sexis, demasiado feas, cuando ocupamos el espacio, cuando no lo ocupamos, que hablemos de sexo… Me han llamado, y me encanta, secretaria de Estado del gustirrinín. Ojalá poder hacer que todas las personas de este país sientan placer. Quiero hablar de eso. Nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres. Porque sólo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Claro que pedir el placer para las mujeres también es hacer política. Hay que garantizar que nosotras podamos tener placer», ha desarrollado.

La secretaria de Estado ha insistido que los machistas «se asustan cuando hablamos de placer, de deseo, de consentimiento en el sexo, cuando decimos que sólo sí puede ser sí… No queremos volver a cerrar las piernas delante de un juez. No queremos volver a demostrar que hubo violencia para demostrar haber sido violadas».

«Se asustan cuando decimos que si una de cada dos mujeres hemos sido agredidas y violentadas, dónde están los uno de cada dos agresores. También se asustan cuando decimos que hay muchos millones de euros para las políticas contra la violencia machista, pero queremos más. Dicen que es un chiringuito. ¿Que cómo queremos más millones para salvar vidas? Siempre son los mismos», ha afeado.

También ha criticado las informaciones sobre las campañas contra los juguetes sexistas, como la que publica este sábado OKDIARIO: «Nos ridiculizan porque dicen que no hay juguetes sexistas». «Se asustan cuando decimos que todos los cuerpos tienen derecho a ir a la playa, se asustan mucho de las gordas, del aborto libre y gratuito, de las píldoras anticonceptivas para hombres, de las bajas menstruales, de que no haya que pagar más por un tampón, una cosa sin la cual no podemos vivir…», ha enumerado Ángela Rodríguez Pam.

Mitin de Podemos por el 8M.

«Se asustan cuando hablamos de libre autodeterminación de la identidad de género, cuando decimos que da igual que seas bollera, marica… que somos iguales. Se asustan cuando decimos que las lesbianas y las bisexuales tenemos derecho a ser madres», ha agregado.

«Dudas»

«¿Por qué se asustan? Porque lo estamos haciendo. El miedo ha cambiado de bando. Ahora que lo estamos consiguiendo, que es muy fuerte, que está en el Boletín Oficial del Estado, empiezan las dudas. Se publica la Ley Trans e Isabel Díaz Ayuso cree que hay que derogarla. Hay quien tiene dudas y no en la derecha. Hay reacciones y resistencias. Dicen que volvamos al Código Penal anterior. Que es lo que siempre ha habido y eso permite que no nos asustemos, dicen los ‘m’ punto».

«¿Qué tenemos que hacer ante esto? Es el lema de nuestra organización para el 8M: Más feminismo, más feminismo, más feminismo. Sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Es importante explicarlo. Porque es la agenda que nosotras queremos y porque cuando tiramos del hilo morado se entienden mejor el resto de desigualdades: la vivienda, la inflación… Por eso el feminismo tiene tanto poder de transformación», ha concluido.

Belarra

Todo ello en un mitin en el que Ione Belarra ha cargado contra empresarios de renombre y ha acusado a Ferrovial de ser «una empresa pirata». Un encuentro en el que ha opinado que «feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa» y en el que una candidata local de Podemos ha exclamado: «¡Con machirulos en las administraciones no se cambian las cosas!».