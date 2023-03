La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, se ha declarado «preocupada» por que las mujeres jóvenes aseguren que su práctica sexual más habitual -en un 74% de los casos- es la penetración y no la masturbación.

Así lo ha declarado en una sesión informativa organizada este miércoles por el Instituto de las Mujeres, Educación sexual y derechos sexuales y reproductivos, dirigida a la formación del profesorado en educación afectivo-sexual.

Pam Rodríguez se ha referido en concreto al estudio La sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español, elaborado por el Ministerio de Igualdad para conocer los hábitos sexuales de las españolas, y que revela que su práctica más habitual es la penetración vaginal (74,6%), por encima de la autoestimulación (66,5%). El sexo con otra persona sin penetración es el siguiente tipo de práctica más mencionada por las jóvenes (52,4%), seguida en último lugar por la penetración anal (25,1%). Por su parte, un 11,7% declara no haber mantenido nunca relaciones o prácticas sexuales de ningún tipo.

«Patriarcal»

Ángela Rodríguez ha señalado que ese dato -la prevalencia de la penetración- le parece «impresionante» por dos razones: «La primera, porque habla de una falta de herramientas, de una mirada cognitiva y racional, de conocimiento de nuestro propio cuerpo y, por tanto, de acceso a nuestro cuerpo y nuestro placer». Y, en su opinión, «es un problema que las mujeres más jóvenes de nuestro país hablen de un desconocimiento tremendo de su cuerpo».

Y, en segundo lugar, porque implica «un relato de la sexualidad que sigue siendo profundamente patriarcal, en el que la penetración, el papel de los hombres cis y heterosexuales y su cuerpo se convierte en el paradigma de la normalidad de la sexualidad en la que viven las mujeres más jóvenes».

En su consideración, «esto es preocupante» por el lugar en el que sitúa a las personas «que estamos fuera de la norma» y plantea «qué necesaria es la educación sexual», especialmente en el caso de «no heterosexuales, trans, de géneros no binarios o con cuerpos diversos». «Porque no es lo mismo ser gorda que no serlo», ha destacado.

«Tabú»

La secretaria de Estado de Igualdad también ha incidido en el «tabú gigante» que, en su opinión, existe en España con respecto a la sexualidad.

«No dejo de sorprenderme de la incapacidad que tenemos como comunidad para hablar de la sexualidad con cierta naturalidad. En España no se habla de sexo y, cuando se habla, se ridiculiza, estigmatiza, o se hace desde el humor», ha criticado, señalando por ejemplo que «hay infinidad de palabras para hablar de nuestros genitales».

Todo esto, ha reflexionado, implica «una distancia muy profunda con nuestro cuerpo y sexualidad, que es una cosa profundamente social y que abarca muchos aspectos, desde poder hablar de la violencia sexual o de nuestro placer».

Para Pam Rodríguez, que una mayoría de mujeres españolas prefieran la penetración obliga a «pensar en lo necesaria que es una educación sexual, no sólo porque sea un derecho de los niños, las niñas, y los niñes, sino porque es la única herramienta para remover los obstáculos que siguen perpetuando la brecha de género en que todas los disidentes de la normalidad estamos inmersas».

La número dos de Irene Montero se ha preguntado «cuán diferente» habría sido su vida si hubiera recibido educación sexual en la escuela. Además, ha reivindicado la lucha contra la «gordofobia». «Las personas gordas también tenemos derecho al placer», ha concluido.