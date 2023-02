La enésima salvajada de ‘Pam’ Rodríguez sobre sus leyes ‘feministas’: estas son las anteriores

Ángela Rodríguez Pam está abonada a la polémica. La secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género desde octubre de 2021, que cobra 123.694 suculentos euros anuales, ha dicho que si un hombre cambia de sexo y pega después a una mujer «ya no es violencia de género». No es la única salida de tono ni mucho menos de la amiga de Irene Montero. OKDIARIO recopila otros exabruptos.

Carcajadas

Hace unas semanas, mostrando su malestar con las críticas por la revisión de condenas a agresores sexuales con la Ley del Sólo sí es sí, afirmó entre risas: «Cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11, 12, o 10 años y 5 meses, dependiendo de qué audiencia provincial esté analizando el caso… Es como un chiste irónico, experto para las locas del Ministerio de Igualdad».

Sexo

Ángela Rodríguez Pam también opinó que si los hombres «fueran feministas», probablemente tendrían «otro tipo de relaciones sexuales o más relaciones sexuales». Así lo aseguró en la presentación de la campaña del Ministerio de Igualdad llamada El hombre blandengue, un vídeo en el que se puede escuchar una entrevista al cantante y actor José Luis Cantero Rada El Fary, en la que expresa su rechazo a lo que él denomina «el hombre blandengue».

«Incapaces»

La secretaria de Estado de Igualdad desprecia a «los hombres de izquierdas» porque, según ella, son «incapaces de entender lo que ha pasado» con la Ley del Sólo sí es sí, porque se creen «antes a cualquier memo que sale en la televisión que a tus compañeras que llevan una puta década pensando cómo había que proteger a la ley de libertad sexual en el Código Penal y en el resto de leyes de este país». Así se mostró Rodríguez Pam para tratar de defender la normativa que ha permitido ya más de 500 rebajas de condena de agresores sexuales.

Formación

La alto cargo de Igualdad también se lanzó contra los jueces por estas rebajas de penas, sin hacer una autocrítica sobre la chapuza normativa. A su juicio, hay magistrados que «están incumpliendo la ley». Por ello, la también licenciada en Filosofía instó a los jueces españoles a «formarse». «Fórmense, señores jueces, ¡fórmense!», exclamó durante una comparecencia en el Congreso. «Naciones Unidas nos alerta de que el machismo pueda hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé esta ley», agregó.

Mendiga

Otro momento crítico fue cuando despreció a una mujer mendiga que pedía dinero en una manifestación a favor de los transexuales. La dirigente de Podemos miró con displicencia a la señora que solicitaba limosna y la evitó. Multitud de usuarios de las redes sociales afearon el gesto.

Estrés

La secretaria de Estado de Igualdad es muy activa en la Red. Con miles de seguidores, no duda en compartir momentos de su día a día, tanto personales como laborales. Hace unos meses se quejó por tener que leer unos documentos mientras hablaba por teléfono, y a pesar de contar con su suculento sueldo. Esta instantánea estuvo acompañada con el mensaje «mi vida» y un emoticono de una cara llorando.

La nº 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez ‘Pam’.

«Dinosaurios»

Ángela Rodríguez Pam también tiene en su punto de mira a la Real Academia Española. Ella afeó un pronunciamiento de la institución cultural contra de la terminación «-e» para hablar de personas que no se sienten ni hombre ni mujer. Rodríguez no se fue por las ramas y tachó de «dinosaurios» a los miembros de la RAE.

«El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos», afirmó la RAE, lo que soliviantó a la secretaria de Estado.

«Puta coja»

Fue denunciada en 2016 por llamar burlarse de una discapacidad en las extremidades inferiores de la entonces líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos. Tras organizar una ponencia sobre igualdad de género, Ángela Rodríguez Pam llamó «puta coja» a Santos en un chat interno que publicó OKDIARIO.

Mensaje de Ángela Rodríguez en el chat de la secretaría de Podemos Galicia.

«Entró Carmen Santos, y 4 señores empezaron a interrumpir diciendo cosas estúpidas, ofensivas y de una forma bastante violenta. Que en un taller de dinámicas de participación mixta nos interrumpan de esa manera tan maleducada y agresiva, nos deslegitima por completo. No se lo hubiesen hecho a un hombre. Me sentí ya no atacada, sino humillada, en plan no vuelvo a coger un micro en una buena temporada, como si todo lo que estuviésemos diciendo fuesen chorradas y no tuviésemos ni idea de feminismos, ni de nada en general. Preguntas desafiantes a pillar sin tener el turno, no sé un ambiente asqueroso, y la puta coja al fondo», comentó.