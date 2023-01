Pam Rodríguez tilda de «dinosaurios» a los académicos de la RAE por rechazar el «todes»

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam (Podemos), ha criticado un pronunciamiento de la Real Academia Española contrario al uso de la terminación «-e» para hablar de personas que no se sienten ni hombre ni mujer. No se ha andado por las ramas y ha tachado de «dinosaurios» a los miembros de la RAE.

«El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español, además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos», ha aclarado la RAE en sus redes sociales a la consulta de un particular. Esto lo ha visto la número dos del ministerio de Irene Montero y a las pocas horas ha reaccionado tildando de dinosaurios a los autores de ese mensaje.

Un usuario de Internet preguntaba a la RAE porque había visto en un concurso en televisión la pregunta: «Chico español conoce chique inglés y quiere pedirle una cita. Así que le dice: I want (…) with you. Opción a: a date; Opción b: a cit; Opción c: a deal». «Me gustaría saber si este enunciado está bien redactado, ya que el público menor de edad, que, por ejemplo, prepara selectividad, puede ser confundido», preguntaba a la institución pública que vela por el correcto uso del idioma.

Tras la descalificación de Pam Rodríguez, la líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, también ha entrado al trapo para valorar la consideración de la RAE de forma despectiva: «Lo voy a meter en la bolsa de las opiniones que no me importan». «La sociedad es cambiante y evoluciona con más derechos, la RAE no es inamovible, ha tenido que adaptarse en las distintas etapas. También metí su opinión en la misma bolsa cuando sólo contemplaba el matrimonio heterosexual», ha agregado.

Por su parte, otros internautas se han mostrado contrarios a la postura de las dirigentes moradas. «Irán o Turquía hablan lenguas sin género (los sustantivos no son ni masculinos ni femeninos) y esos países son paradigmas de los derechos de la mujer. El islandés es uno de los idiomas más conservadores y es una sociedad ejemplar. El lenguaje inclusivo es sólo postureo».

«A veces hay que reconocer que hay personas que saben más que nosotros: de política, de gestión pública y del uso del idioma español», ha añadido otra tuitera. «Problemas del primer mundo, la letra ‘o’ oprime a Pam», apostilla otro que recuerda que Pam Rodríguez cobra casi 120.000 euros al año de las arcas del Estado. «Meterse con los jueces era demasiado poco. Ahora con la RAE también se meten. Mucho metéis, pero en sacar también sois unas reinas, si no díselo a los agresores que habéis librado», zanja otro.