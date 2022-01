El programa ‘Cachitos’ que emite TVE en Nochevieja se ha convertido en un espacio de ataque político centrado especialmente en la derecha y la Monarquía. Para despedir este 2021, la cadena pública ha decidido burlarse de la Princesa Leonor y su «internado en Gales», de Isabel Díaz Ayuso, Ciudadanos o Vox, entre otros.

‘Cachitos’ es un programa musical en el que recoge trozos de míticas canciones y a su vez aparecen unos rótulos comentando algo que nada tiene que ver con la música. Este año han querido atacar a la Princesa Leonor haciendo alusión a su estancia en Gales para estudiar.

«Eso sí, tanto globo el AMPA no lo paga. Como no sea en un internado en Gales…». Con estas palabras TVE lanza un dardo directo a la Monarquía asegurando que en un colegio público de España no se podrían permitir tener unos globos pero que en «un internado en Gales» sí.

El ataque de TVE a la Monarquía en general y a la Princesa Leonor en particular no es nuevo. El día que Zarzuela hizo público que Leonor de Borbón cursaría el bachillerato en Gales el programa de ‘La hora de la 1’ que presenta Mónica López emitía un rótulo en el que podía leerse: «Leonor se va de España, como su abuelo».

El ente público vinculó a la Princesa de Asturias, menor de edad, con la marcha de Don Juan Carlos I a Emiratos Árabes por la «repercusión pública» de las informaciones sobre sus cuentas en Suiza, reveladas por OKDIARIO, y «para contribuir» a que el jefe del Estado, Felipe VI y padre de Leonor, pudiese desarrollar su función «desde la tranquilidad y el sosiego» que el cargo requiere, según la carta que difundió entonces la Casa del Rey.

Otros ataques de TVE

El programa ‘Cachitos’ no sólo ha criticado a la Princesa Leonor. También han insultado al Rey Emérito llamándole «golfo», se han burlado de Ciudadanos y su fracaso electoral, se han reído de Toni Cantó y la Oficina del Español o han llamado «señoro» a Bertín Osborne.

Los rotulistas de #CachitosNochevieja tienen su Emérito con lo que ponen…menudos golfos 😁 pic.twitter.com/7U2kd8Ox2y — La Zanahoria _Flipando con el Presente _ (@LA_ZANAHORIA___) January 1, 2022