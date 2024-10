El Tribunal Superior de Madrid también tumba la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado la querella de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el magistrado Juan Carlos Peinado, quien la investiga por dos delitos. La tercera querella que se inadmite contra el instructor del caso Begoña Gómez acusaba al juez de haber incurrido en los presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por parte de un funcionario público.

La defensa de Begoña Gómez, liderada por el abogado Antonio Camacho, detallaba en un extenso documento de 53 páginas cómo el juez pudo haber cometido el delito de revelación de actuaciones secretas cuando la investigación estaba en fase de diligencias previas. Según Camacho, Peinado habría filtrado información a las acusaciones populares, entre ellas Manos Limpias, Hazte Oír, Vox y el Movimiento de Regeneración Política de España, lo que permitió que los detalles del caso se hicieran públicos a través de diversos medios de comunicación.

El escrito enfatizaba que, a pesar de que el procedimiento se encontraba bajo secreto de sumario, la información relacionada con el caso fue ampliamente difundida a partir del 24 de abril. Como resultado, Begoña Gómez se vio expuesta en los medios como parte de un proceso penal, sin poder defenderse adecuadamente debido a la falta de acceso a toda la información. La defensa denunciaba que la cobertura mediática fue constante, a pesar del carácter reservado de la causa, lo que causó una situación de indefensión a la esposa del presidente.

La querella también señala al servicio de prensa del TSJM por haber informado a los medios sobre detalles clave del caso, como la identidad del denunciante, los delitos investigados y las personas involucradas. Camacho sugiere que estos datos habrían sido facilitados directamente por el juez Peinado, quien, según la defensa, debió haber autorizado la divulgación de esa información.

El TSJM tumba esta tesis: «Nada se analiza en la resolución transcrita en relación con las filtraciones no atribuidas al querellado». Y prosigue: «Se atribuyen al magistrado querellado o al menos respecto de los que la querellante no formula más que meras sospechas o conjeturas, por lo que no pueden servir para admitir la querella tal como se pretende a información difundida por los querellados se refirió a la existencia e hitos generales del procedimiento, pero no a su contenido y no puso en riesgo la investigación ni causó perjuicio procesal para las partes».

Prevaricación

La querella también acusaba al magistrado de tomar decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas a lo largo del proceso, lo que podría constituir un delito continuado de prevaricación. Según Camacho, Peinado habría dictado resoluciones sin justificación, aplicando el derecho de forma incomprensible y contradiciendo las normas aplicables, muchas veces sin posibilidad de recurso. Estas acciones, afirma la defensa, podrían evidenciar una instrucción errática y perversa, orientada a construir una «causa general» contra Begoña Gómez, lo que estaría expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico español.

Camacho alertó que las decisiones del juez podrían responder a un afán de protagonismo mediático o, incluso, tener la intención de generar un impacto político y social, aunque aún no se puede determinar con certeza. A su juicio, los indicios de arbitrariedad en las resoluciones de Peinado eran evidentes.

La Sala tumba estas pretensiones. «La interpretación de la norma puede dar lugar a soluciones distintas según cada operador, pero esta diferencia, a la que hace mención la doctrina jurisprudencial transcrita en el razonamiento jurídico precedente, no refleja más que la complejidad de la interpretación y aplicación del derecho, que permite varias soluciones a cada supuesto. Sólo las resoluciones irrazonables, insostenibles, determinadas solo por la voluntad de quien las adopta o en fin arbitrarias deben ser consideradas prevaricadoras, y las que analizamos entiende el tribunal que no lo fueron», señala el auto consultado por OKDIARIO.

Secreto de sumario

Otro de los puntos clave de la querella es la acusación de que Peinado habría manipulado el secreto de sumario a su conveniencia, sin respaldo legal y en perjuicio de los derechos fundamentales de Begoña Gómez. El juez, según la defensa, habría alterado las condiciones del secreto de manera arbitraria, ampliando o reduciendo su alcance en función de sus propias decisiones, sin una base legal que lo justificara.

Además, se señala que Peinado adoptó decisiones basadas en solicitudes de las acusaciones populares antes de que estas fueran formalmente admitidas en la causa, lo que habría provocado una constante modificación del objeto del procedimiento.

Decisiones «rocambolescas»

La querella también criticaba una serie de decisiones que la defensa considera irracionales, como la solicitud a la Policía de una copia autenticada del DNI de Begoña Gómez, el 23 de mayo. Esta diligencia, según el abogado, no aportaba nada relevante a la investigación, pero se realizó justo un día antes de que se levantara el secreto de sumario, lo que provocó que la información fuera conocida por toda la ciudadanía al inicio de la campaña para las elecciones europeas.

El escrito también ataca la decisión del juez de cambiar el estatus del empresario Juan Carlos Barrabés, de testigo a investigado, así como la citación de Félix Jordán de Urríes Mur, la cual considera absurda e irrelevante para el caso.

Declaración de Sánchez

Finalmente, la querella destaca que el comportamiento del juez Peinado culminó en la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declarara en La Moncloa. La defensa critica esta decisión, señalando que contrasta con la actitud comprensiva que Peinado mostró en otra causa relacionada con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien rehusó citar en su momento en una causa que abrió por cerrar los parques de Madrid durante la pandemia.

La defensa de Begoña Gómez solicitaba que se investigue al magistrado Peinado, que el gabinete de prensa del TSJM informe sobre el origen de la información filtrada, y que se solicite al Juzgado de Instrucción número 41 una copia íntegra de la causa para esclarecer los hechos. La Fiscalía se posicionó en contra de admitir la querella del ex ministro del Interior socialista contra Peinado.