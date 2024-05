Los tres españoles asesinados en Afganistán: dos farmacéuticas, madre e hija, y un hombre de Gerona

Dos farmacéuticas españolas, naturales de Cataluña y madre e hija, junto con un tercer hombre nacido en Gerona, son los tres fallecidos en el atentado terrorista de este viernes en la ciudad de Bamiyán (Afganistán). El ataque se produjo en un mercado, al que un grupo de europeos había acudido como turistas. Hay una cuarta mujer, española, que ha sido intervenida quirúrgicamente y está en estado crítico pero «consciente».

Los tres fallecidos son Susana Vilar Bühler y Elena Schröder Vilar, madre e hija. Las dos son farmacéuticas y vinculadas con varias empresas de este campo, mientras que el tercer asesinado ha sido identificado como Ramón Belmas Rimbau.

Han sido los medios locales, con acceso a la información pericial de la Policía afgana, quienes han distribuido las identidades de los tres fallecidos, que posteriormente ha confirmado el Gobierno español.

The killed and injured Spanish nationals in yesterday's attack in Bamyan, Afghanistan have been identified as follows:

– Ramón Belmas Rimbau

– Susana Vilar Bhuler

– Elena Schroeder Vilar

– Maria Celia Tamayo

