Un tren que recorría la línea Madrid-Murcia permanece parado en las vías desde cerca de las 8:00 horas de la mañana de este domingo. El convoy salió de la estación de Chamartín, pero poco después, a su paso por el municipio madrileño de Torrejón de la Calzada, se detuvo para permanecer parado durante más de 5 horas, según han informado varios pasajeros a OKDIARIO. Por el momento, se desconocen las causas del incidente.

Fuentes cercanas a lo sucedido explican a este periódico que los pasajeros «llevan horas parados a la altura de Torrejón de la Calzada por un problema en los frenos». Sin embargo, «nadie les da información y llevan ahí horas».

Otros viajeros que iban a recorrer la misma línea con dirección hacia Murcia han sufrido retrasos por culpa de este tren parado. De hecho, los pasajeros están sufriendo demoras superiores a dos horas sin que haya habido ninguna explicación por parte de ningún responsable.

No es el único tren parado estos días

El sábado, un incendio en un vagón de un tren en Argamasilla de Calatrava (Castilla-La Mancha) obligó a suspender la línea Madrid-Andalucía de AVE. El mismo día, un AVE partió de Málaga hacia Madrid, donde tenía que llegar poco antes de las 15:00 horas y llegó finalmente en torno a las 21:00 horas, tras sufrir una serie de incidencias que ha provocado la acumulación de un retraso de más de seis horas.

En las últimas semanas, este tipo de hechos se han hecho cada vez más comunes. Por ejemplo, el pasado día 27, otro incendio, esta vez a la altura de Guadalajara, obligó a paralizar la línea entre Madrid y Barcelona.

En este caso, la incidencia provocó retrasos notables en la circulación ferroviaria. Un AVE procedente de Barcelona que tenía prevista su llegada a Madrid-Atocha a las 17:19 horas no pudo hacerlo antes de las 18:24.

En fechas recientes, un incendio en Lleida también forzó la suspensión temporal de la circulación del AVE, lo que afectó a cientos de pasajeros hasta su restablecimiento tras varias horas de trabajo.