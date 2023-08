El ex dirigente socialista Tomás Gómez, que fue alcalde más votado de España cuando se presentó por Parla (Madrid) y líder del PSM, ha salido para mostrar de nuevo sus reservas hacia uno de sus grandes enemigos socialistas, Pedro Sánchez. Gómez no ha dudado en asegurar que el líder del PSOE «ejerce un poder absolutista» y que «ha debilitado» al partido durante sus años de mandato. Además, le ha instado a apoyar que Feijóo sea el futuro presidente del Gobierno, al ser el candidato más votado.

Tomás Gómez ha instado este miércoles al PSOE de Sánchez a que alcance un acuerdo con el PP «líneas de estabilidad institucional» y que sea Alberto Núñez Feijóo quien gobierne al haber ganado las elecciones generales, todo ello con el fin de evitar que el Gobierno de España dependa de Vox o de los separatistas.

Gómez ha expresado su «preocupación» por «el futuro de España y ha señalado que, para él, «lo razonable y sensato» es que los dos partidos mayoritarios en el Congreso alcancen un acuerdo tras los comicios. «¿Por qué tienen que estar presas las Cortes y este país de los extremos y las minorías?», se ha preguntado, en una entrevista en la Cope.

Por ello, aboga por que populares y socialistas se «sienten» y «cierren cuatro o cinco líneas de estabilidad institucional y política» porque en los cinco años de legislatura de Sánchez ha podido comprobarse un «deterioro de las instituciones», entre las que ha mencionado al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o RTVE.

Además, cree que al que le corresponde gobernar es al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque ha ganado las elecciones, «como ha sido tradición en España hasta que llegó Sánchez, para no depender de Vox, de (Carles) Puigdemont y los herederos de ETA», en alusión a EH Bildu. Según Gómez, «la inmensa mayoría de los votantes socialistas no querrían que la gobernabilidad de España dependiera» de ellos, que «pugnan contra el Estado».

Sin embargo, el ex secretario general del PSM ha señalado que este acuerdo no se da porque «la forma de interpretar el mapa» que tiene el presidente en funciones es «absolutamente distinta». A juicio de Tomás Gómez, Sánchez «entiende que no lidera el PSOE, sino el bloque llamado de investidura, gestionando los intereses de toda esa amalgama de partidos populistas, independentistas y nacionalistas».

En este contexto, ha indicado que el PSOE atraviesa una fase de «debilidad interna» y cree que la suma de los partidos que pueden integrar una futura coalición es una situación que sólo es posible porque el partido también está «dividido».

Entre las razones, Gómez ha mencionado que en el PSOE se han debilitado durante los últimos años los órganos de control interno y que, en consecuencia, a Sánchez «no le controla nadie» y «ejerce un poder absolutista». «Mucha gente no está de acuerdo pero no tiene mecanismos para expresarse», ha remachado.