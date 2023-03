El ahora diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni) ocupó durante un tiempo la dirección general de Ganadería del Gobierno de Canarias. Un cargo que compaginó con una de sus pasiones confesas: su ganadería de cabras y su quesería. Y durante ese tiempo se produjeron algunas sinergias entre el cargo público y su condición ganadera: en 2019 ganó un segundo y un tercer premio en una feria organizada por el Gobierno canario, por el mismo departamento que dirigió, como reconocimiento a la buena «morfología» de sus machos cabríos.

Si de algo estaba especialmente orgulloso Fuentes Curbelo era de sus cabras, a las que decía conocer una a una. «Si me falta una, lo sé», decía en un reportaje que le dedicó la televisión canaria en 2018. Sólo un año más tarde, ya como candidato socialista y al frente de la dirección general de Ganadería, Tito Berni vio colmado su orgullo al recibir un doble premio para su ganadería. No iba acompañado de gratificación económica, pero ganar un galardón de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca (Feaga) de Fuerteventura no es cosa menor para un ganadero local.

Este evento, que organiza el Cabildo de Fuerteventura junto con el Gobierno canario (concretamente esa delegación general de Ganadería que más tarde heredaría su sobrino, Taishet Fuentes), tiene uno de sus puntos fuertes en el concurso de morfología de machos cabríos. «Este concurso valora las características morfológicas de los animales de acuerdo con los parámetros más apropiados de las distintas razas», explican las bases de esta competición.

En aquel año, la sinergia entre cargo público y profesión ganadera funcionó: un macho cabrío adulto de su ganadería obtuvo el segundo puesto, mientras que un macho cabrío joven obtuvo el tercer puesto. Dos reconocimientos que situaron a su ganadería en el mapa de Fuerteventura.

Quesos y ayudas

El año anterior, Fuentes Curbelo también ganó otro premio, esta vez en el certamen de quesos. En concreto, obtuvo el galardón al mejor queso curado elaborado con leche cruda. También entregó el premio el propio Gobierno canario.

Cabe recordar, como contó OKDIARIO, que los negocios ganaderos del Tito Berni recibieron 150.000 euros de dinero público desde que Fuentes Curbelo accedió a ocupar el cuarto puesto en las listas del PSOE por Las Palmas.

Retiro soñado

El hace apenas un mes diputado socialista Fuentes Curbelo, pieza clave del caso Mediador, fue elegido para las listas del PSOE en Las Palmas a principios de 2019. Como suplente, no llegaría al Congreso de los Diputados hasta principios de 2020. Ahí comenzaría la sórdida trama Medidador en la que se mezclan diputados socialistas, juergas con prostitutas, cocaína y presuntos sobornos a cambio de favores políticos despachados en restaurantes de lujo, prostíbulos y en el mismo Congreso. Pero sólo unos meses antes de decidir dar ese paso, el conocido como Tito Berni soñaba con poder retirarse de sus trabajos profesionales y dedicar su tiempo a su pasión: cuidar de sus cabras, de su explotación quesera y también a «disfrutar». Así lo reconocía él mismo en un reportaje de la televisión canaria.

En los primeros meses de 2019, Tito Berni recibió una llamada del PSOE para ofrecerle ir de número 4 en las listas por Las Palmas a las elecciones generales de abril. Eran tiempos en los que compaginaba su labor de director de Ganadería del Gobierno de Canarias con una asesoría fiscal y con su negocio de quesos. De no haber aceptado aquel ofrecimiento, es probable que el hombre al que apuntan todas las pesquisas de la trama Mediador y cuyo papel aterroriza a Ferraz estuviese hoy viviendo plácidamente en Fuerteventura, cuidando de su rebaño de cabras y ofreciendo su catálogo de productos lácteos en ferias de artesanos canarios. Pero decidió aceptar la propuesta de Ferraz.

Era el propio Fuentes Curbelo, a quien también apodan Juambe, quien por aquel entonces admitía ante las cámaras de la televisión canaria su ambición por dejar todo atrás y dedicarse en cuerpo y alma, con todo su tiempo, a la ganadería. «Hombre, yo quiero retirarme ya de la asesoría fiscal, dedicarle mi tiempo aquí, y a disponer un poquito más también para disfrutar», decía entre risas en compañía de su mujer, socia en el negocio. Una entrevista fechada en mayo de 2018, unos meses antes de recibir aquella llamada del PSOE que le cambiaría la vida.