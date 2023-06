PREGUNTA.- Señor Abascal. ¿Cuántas horas duerme?

RESPUESTA.- Menos de las que debería. Algo menos de seis horas.

P.- ¿El fin de semana? Entiendo que se extiende un poco.

R.- No te creas. Los que tenemos niños pequeños no conseguimos dormir mucho porque se despiertan ellos y nos despiertan. Pero duermo bien, con la conciencia tranquila y del tirón. Lo que pasa que me echo tarde y me levanto pronto.

P.- Dígame tres aficiones que tenga usted en su tiempo libre.

R.- Pues tengo poco tiempo libre, pero todo lo que tenga que ver con la naturaleza. La verdad es que me gusta mucho el montañismo. Quizá también cultivar árboles. Tengo muchos. Cultivo muchos bonsáis. Y la moto, que la tengo abandonada.

P.- El cine ¿le gusta? ¿Tiene alguna película favorita? ¿Algún cineasta favorito?

R.- Clint Eastwood.

P.- ¿Más de los clásicos como El Sargento de Hierro o de Gran Torino, más actual?

R.- Más de los actuales. Gran Torino me parece un peliculón espectacular. Me gusta mucho como director, como actor y me gusta también por lo que opina.

P.- ¿Qué música le gusta? Un grupo, una canción.

R.- Rocío Jurado. Pues Lo siento, mi amor. No, no es que me recuerde a nada, pero me parece una canción espectacular.

P.- Me ha sorprendido, tengo que reconocerlo. Una manía. Una superstición que tenga usted.

R.- No, superstición no tengo ninguna. Yo creo en Dios y María.

P.- Quizás antes de hacerlo, hacer algún discurso.

R.- Bueno, bueno, yo soy algo preocupado con el orden, pero de hecho no he sido muy ordenado porque no he cumplido con lo que suelo hacer antes de hablar, que suele ser comer un poco de chocolate y de nueces.

P.- ¿Por qué hace eso?

R.- Bueno, por consejo médico. Dicen que facilita la posibilidad de hablar y que da rapidez que las neuronas se relacionan mejor entre sí.

P.- ¿De qué equipo es usted seguidor?

R.- El fútbol cada vez me gusta un poco menos, pero he sido siempre del Real Madrid, casi como reacción a lo que he visto en mi tierra, que ha sido un ataque a España permanente. Más de la Selección todavía. Pero como a lo que más manía se tenía era el Real Madrid, yo creo que me hice del Real Madrid por eso, porque los mismos que atacaban a España eran de otros equipos de fútbol.

P.- ¿Tiene usted mascota?

R.- No, la verdad es que no. Tengo unos peces.

P.- Un libro que me pueda recomendar.

R.- Un libro, no lo recomendaría. Creo que la historia es muy importante y creo que hay una forma muy bonita de aprender historia, que es leer los Episodios Nacionales, al menos de la historia contemporánea de España. Me parece una preciosidad lo que hizo Pérez Galdós contando nuestra propia historia con personajes. Es verdad que se acerca más a la novela histórica que a los libros de historia, que son los que más me gustan también.

P.- ¿Echa de menos el anonimato?

R.- Algunos días, pero la verdad es que el cariño de la gente es algo de agradecer. Eso es lo que nos da fuerza en un contexto de de demonización mediática en las instituciones. A veces, si uno se deja llevar por lo que lee en Twitter, por lo que escucha en el Congreso, por lo que escucha de uno mismo en los medios, podría tener miedo a salir a la calle. A mí me pasa todo lo contrario. Salgo a la calle y recibo el cariño de la gente. Pero es verdad que uno no tiene anonimato, que eso afecta a la familia, afecta a los hijos.

P.- ¿Lleva usted tatuajes? ¿Le gustan?

R.- No, no tengo nada contra los tatuajes. Ni a favor ni en contra. Pero no los llevo.

P.- Es usted muy aficionado al mundo del toro, a los toros. Dígame su torero favorito.

R.- Soy más amigo de Morante de la Puebla que entendido en toros.

P.- Los españoles le eligen presidente. ¿Qué es lo primero que hace Santiago Abascal?

R.- Lo primero, dar las gracias.