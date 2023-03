El candidato de Vox en la moción de censura debatida este martes en el Congreso, Ramón Tamames, ha arremetido contra el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, por la trama del Tito Berni, el último caso de corrupción que afecta a los socialistas y que ha tenido a la propia Cámara baja como epicentro de sus negocios ilegales.

«Es la primera vez que en el Congreso hay diputados con su despachos en los que tienen su oficina de transacciones ilegales», ha denunciado Tamames, criticando además el pacto alcanzado por Sánchez con sus socios separatistas y proetarras de la mayoría Frankenstein para rechazar una comisión de investigación sobre este caso de corrupción socialista -al que da nombre el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo- y sólo abrir la puerta a indagar en la pieza anexa del caso Cuarteles.

Tamames se ha referido así a «corrupciones de última hora cuyos límites todavía no conocemos». «El Tito Berni y sus colegas, todos ellos en estos momentos investigados ya, han pactado centrar la investigación en una investigación menos aguda», es decir, «no en una comisión de investigación especial en las Cortes, sino en una comisión pactada aquí entre algunos grupos parlamentarios indebidamente», ha lamentado el ex diputado del PCE.

«Encubrir»

«Están tratando de encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parlamentaria, es la primera vez que ocurre semejante cosa, que tengan aquí algunos en sus despachos sus propias oficinas de transacciones ilegales completamente», ha manifestado entre aplausos de la bancada de Vox.

Previamente, en su intervención para presentar la moción, el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha echado en cara a Sánchez el caso de corrupción socialista del Tito Berni, con ramificaciones que implican, por ejemplo, al Gobierno de Canarias, en manos del PSOE. Sin embargo, el jefe del Gobierno se ha lavado las manos y se ha limitado a hablar de un «garbanzo negro», en alusión a su ex diputado por Las Palmas Fuentes Curbelo, cabecilla de la trama.

Rubalcaba y Guerra

Asimismo, Tamames, que ha vuelto al Congreso 34 años después tras ser diputado del PCE y del CDS, ha señalado que fue el ex vicepresidente del Ejecutivo y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba quien acuñó el concepto «Gobierno Frankenstein» para poner de relieve que «los socialistas no pueden ir a la investidura de la mano de partidos independentistas, que quieren romper aquello que ellos quieren gobernar».

Según ha añadido Tamames, ello es una crítica comparten muchos cargos del PSOE. Así, ha señalado que el también ex vicepresidente del Ejecutivo Alfonso Guerra ya dijo hace una semana que «la decepción ante los pactos y la inquietud ante la cesión permanente a los condenados por sedición y malversación, generan un malestar inmenso en los que viven el socialismo».

En este contexto, Tamames ha denunciado que Pedro Sánchez esté apoyando su Gobierno en los herederos del brazo político de la organización terrorista ETA, los mismos que hasta «hace muy poco utilizaban la violencia como forma de imponer la crueldad de sus propósitos» y que buscan «acabar con la monarquía parlamentaria, la figura de Felipe VI y la unidad de España», ha dicho en alusión a EH Bildu. «Por eso hay que cambiar y hay que apoyarse en otros partidos», ha lanzado al jefe del Ejecutivo bipartito.