El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, el casi nonagenario Ramón Tamames, ex diputado del Partido Comunista y del CDS, ha afeado este martes a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que haya aprovechado su intervención en el debate de la moción de censura -que se ha prolongado durante una hora larga- para presentar su proyecto político ‘Sumar’. Antes de Díaz, ya había tomado la palabra el jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para rebatir a Tamames empleando mucho más tiempo que el candidato.

En una breve réplica, Tamames ha reprobado a Díaz su largo discurso (de más de una hora de duración), como ya hiciera antes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que incluso ha interrumpido reprochándole que venga con «un tocho de 20 folios ya escritos».

Tamames ha respondido a la comunista Díaz que el tiempo es «un bien precioso» y le ha recomendado que «sintetice los puntos de su discurso para poder apreciarlos más tranquilamente».

De hecho, con tono irónico, el catedrático de Economía ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno que su intervención ha sido «interesante en muchos de sus pasajes», aunque también «de presentación de un proyecto político» con el nombre de ‘Sumar’, le ha recriminado.

Precisamente, en la víspera, Yolanda Díaz instó a los suyos a asistir el próximo 2 de abril a un acto de ‘Sumar’, donde se prevé que haga oficial el anuncio de su candidatura a las próximas elecciones generales. Este martes, en plena batalla soterrada con Podemos sobre el futuro de la coalición confederal, la secretaria general de los morados y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha declarado en los pasillos del Congreso que no hay avances en las conversaciones con el proyecto de Díaz.

Cierre de filas

En su discurso, Yolanda Díaz ha cerrado filas con las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero después de que Tamames les reprochara su «feminismo radical» y ha acusado Vox de presentar una «moción de censura destructiva contra el PP», en contra de lo que establece, en su opinión, la Constitución.

Por su parte, el ex vicepresidente segundo Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó este lunes a Díaz su «implicación» para que su proyecto Sumar y Podemos alcancen un acuerdo «lo antes posible». Además, le advirtió a la política gallega de que «ponerse de perfil en las elecciones autonómicas y municipales (del 28 de mayo) no es prudente».