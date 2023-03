Ramón Tamames, el candidato de Vox para la moción de censura, ha reprochado a Sánchez el uso excesivo del turno de palabra. El presidente del Gobierno ha empleado media hora más en responder a Tamames que el histórico líder en desarrollar todo su discurso. “Que haya hablado usted tanto significa que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero Asimov, en una hora y cuarenta minutos, fue capaz, no sólo de explicar la etapa de la república, sino la historia de todo el Imperio romano”, ha arrancado Tamames su turno de réplica a Sánchez.

“No entiendo para qué sirve hablar tanto si todo lo que se dice es reiterativo y no se termina de entrar a los temas concretos”, ha reprochado el candidato de la moción al presidente del Gobierno. “Señor Sánchez, usted no ha dedicado ni un minuto en abordar la situación de la lengua española, no ha mencionado ley electoral que sobredimensiona a los nacionalistas y separatistas, no ha hecho ninguna referencia a la llegada de un Gobierno conciliador que se aleje de Fankenstein y de sus últimos episodios. No ha hablado ni de sedición, ni de malversación”, ha lamentado Tamames.

El momento álgido de la réplica ha llegado cuando Ramón Tamames ha señalado el truco que ha empleado Sánchez. El discurso del presidente del Gobierno ha abordado temas que sí salían en el discurso de Tamames que se filtró la semana pasada, pero que hoy no han sido citados. Aún así, Sánchez les ha dado respuesta. “Ha venido a darnos una lección sobre las cosas. Como lo tenía en un papel preparado, el presidente nos ha contado que los bosques son buenos. Yo también traía el discurso más largo y lo recorté. El papel que se filtró pertenecía a una versión de febrero. Por ello, sus respuestas no se corresponden con mi discurso de hoy”, ha afeado Tamames a Sánchez.

Lecciones

El histórico político ha reconocido que esta moción ya ha merecido la pena si se revisa el Reglamento para recortar los tiempos de palabra. “No se puede estar escuchando una hora y cuarenta minutos a una misma persona y dándonos lecciones sobre cosas que no le hemos pedido que nos informe”, ha aseverado Tamames.

Antes de concluir su turno de réplica, el candidato propuesto por Vox ha reprochado al Gobierno su ligereza a la hora de tocar el Código Penal según conveniencia. “Ustedes critican a Vox pero, al menos, este grupo no levanta la pena de malversación o sedición para ayudar a sus amigos. Con todos los respetos, eso sí tenía que haber supuesto una moción de censura y disolver las Cortes. Ni en Polonia, ni en Hungría se ha levantado el Código Penal en función de las necesidad de una sola persona y sus deseos de poder”, ha denunciado Tamames.

Ramón Tamames tampoco ha querido pasar por alto las insinuaciones de Sánchez sobre la cercanía de Vox y la extrema derecha. “Si sale a la calle y pregunta quién es Blas Piñar no lo sabe ni 0.001%. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado ese nombre hoy. En cambio, todo el mundo sabe quien es Largo Caballero. Le llamaban el Lenin español. Él se lo creyó y España acabó con una guerra civil”, ha concluido Tamames.