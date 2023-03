Para Pedro Sánchez la decisión del profesor Ramón Tamames de ser el candidato de Vox a la moción de censura, «no ha sido la mejor idea que ha tenido en su vida». Así se lo ha dicho en su turno de réplica durante el debate que se ha celebrado este martes en el Congreso. El presidente le ha afeado al economista que haya aceptado la oferta del partido de Santiago Abascal porque son los «herederos de Blas Piñar», el histórico líder de Fuerza Nueva. Una intervención de Sánchez muy centrada en responder al candidato, para no restarle importancia y que el ninguneo no generase simpatía hacía él por parte de la ciudadanía, que ha sido criticado por Tamames interrumpiéndole a los 30 minutos del inicio de sus palabras para afearle que «venga aquí con un tocho de 20 folios».

El jefe del Ejecutivo ha advertido a Tamames que Vox «no es un partido más» sino que «es otra cosa». Aunque no ha especificado qué es para él la organización conservadora. Pedro Sánchez le ha recordado al candidato que no ha tomado la palabra con el respaldo del PCE al que perteneció, ni tampoco con el del partido de Adolfo Suárez «al que migró»; ni en nombre de Fraga y los fundadores del PP, sino que quienes impulsan la moción de censura, ha puntualizado, «son los sucesores de Blas Piñar».

Pedro Sánchez ha afirmado que Tamames contribuye a «blanquear» un partido que, según ha precisado, rechaza la igualdad entre hombres y mujeres, niega evidencia científica del cambio climático, está con los antivacunas, penaliza a los inmigrantes y apoya la ilegalización de partidos por ideas que no coinciden con las suyas. De hecho le ha reprochado que durante su intervención para presentar su programa de Gobierno, minutos antes, el candidato de Vox a la moción de censura no haya hecho ninguna mención a un tema tan relevante para el Ejecutivo como el cambio climático.

«Usted y los que guardan recuerdos de las personas de las transición saben a qué me refiero», le ha espetado el presidente a Ramon Tamames para explicitar el por qué sacaba a relucir a Piñar. Aunque Sánchez ha dicho no estar de acuerdo con la mayoría de las cosas que ha dicho el candidato de la moción, sí ha reconocido el «tono del debate y el esfuerzo por aportar ideas y no insultos». Pese a que minutos más tarde, el secretario general del PSOE, le ha afeado que «usted ha sido un eficaz polemista a lo largo de toda su vida».