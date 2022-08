Encrucijada político-preelectoral es el título del último artículo de José Félix Tezanos, director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la revista Temas, la publicación que dirige el gurú demoscópico de Pedro Sánchez y que ha recibido múltiples subvenciones del Gobierno. Y, como en los anteriores, Tezanos -que formó parte de la Ejecutiva de Ferraz antes de ser designado como alto cargo- da otra exhibición de su falta de neutralidad lanzándose directamente contra la oposición: critica el «tremendismo» del Partido Popular y la «radicalidad» de Isabel Díaz Ayuso.

Tezanos se encarga de cuestionar las encuestas que sitúan a Alberto Núñez Feijóo a la cabeza en intención de voto para las generales, asegurando que todavía hay partido: «La encrucijada preelectoral actual nos sitúa ante un escenario político complejo, aún bastante abierto, en el que no está claro cómo se van a traducir en las urnas y en los escaños las potencialidades reales de las principales fuerzas políticas que operan en España en estos momentos», avisa el socialista.

El responsable del CIS diagnostica que «la tendencia de buena parte del electorado de Vox puede ser la de volver a su redil, de donde procedían» y esto, opina, «supone un estímulo indirecto –pero de enorme potencial práctico– para los líderes del PP para endurecer sus discursos críticos –a veces tremendistas– intentando recuperar unos electores que se les fueron en momentos de desconcierto y confusión de liderazgos». Tezanos afirma que «los adelantos de convocatorias en Madrid, Castilla y León y Andalucía no han sido otra cosa que estrategias localizadas en territorios favorables –donde ya gobernaba el PP– para afianzar posiciones y demostrar fortalezas», olvidándose de mencionar, eso sí, que en estas elecciones el PSOE ha registrado estrepitosos fracasos.

Ayuso

Según el responsable del CIS, el balance de esa operación de «afianzamiento de marca» no les ha salido «tan bien como deseaban». En primer lugar, señala, «porque en Madrid han creado un liderazgo alternativo tan potente como disfuncional –Isabel Díaz Ayuso– que no se diferencia prácticamente en nada de Vox y que no duda en aplicar una estrategia de confrontación propia, que no es tan ingenua, caprichosa y espontánea como algunos creen». «La radicalidad de Ayuso y su entorno, ni en el fondo ni en la forma, casa bien con la de otros líderes implicados en estos tanteos», prosigue.

Pese a que los sondeos otorgan una rotunda victoria a Feijóo, incluso al borde de la mayoría absoluta, Tezanos precisa que «la traducción político-electoral de las tendencias y potencialidades de voto que reflejan las encuestas en julio de 2022 no está clara». «El PP ha logrado activar prácticamente a todo su electorado potencial», dice, «lo cual no significa, hoy por hoy, que eso le garantice una futura mayoría suficiente de escaños para formar gobierno. Algo que no va a resultar fácil para la derecha española, sin contar con otros apoyos», pronostica.

Sobre el PSOE -que firma un desastroso resultado, según los sondeos- se muestra mucho más indulgente, destacando que «sus bases sociológicas potenciales superan en casi un tercio a las de la derecha».

Según Tezanos, el partido de Sánchez es «objetivo central de las campañas de agresión y descalificación de los poderes fácticos».

«No sólo del PP como tal, con sus caras y sus siglas», añade, en alusión velada a los «grandes poderes» a los que el presidente socialista suele atacar en sus últimos discursos.

«El acoso estratégico anti-PSOE tiene objetivos y propósitos bien definidos: descalificar sistemáticamente –calumnia, calumnia que algo queda–, sembrar dudas e incertidumbres entre los electores progresistas, suscitar conflictos y contradicciones en sus filas y entre sus diversos sectores –algo en lo que algunos se muestran bastante duchos–, desprestigiar, llevar al pesimismo y el derrotismo…», recoge Tezanos.

Según el jefe de las encuestas públicas, «aunque la mayoría de los electores progresistas y de izquierdas no son tontos, ni se dejan manipular fácilmente, no puede negarse que las influencias de una estructura de comunicación tan sesgada como la española está logrando que una parte del electorado del PSOE se sitúe en un punto de arranque preelectoral un tanto distanciado, o incluso pasivo». Tezanos recoge también el dato del CIS según el cual «los que prefieren presidentes de izquierdas (Pedro Sánchez y/o Yolanda Díaz) son cerca del 50% de la población decidida, mientras que los que se decantan por los tres principales líderes de la derecha (Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso), se quedan en su conjunto en torno a 10 puntos por detrás».

Precisamente, sobre la plataforma de la vicepresidenta segunda, Sumar, también se pronuncia, lamentando que «la complejidad sociológica y política que se da a la izquierda del PSOE va a tener no pocas dificultades teóricas y prácticas para lograr las sumas efectivas de votos y escaños que faciliten alcanzar representaciones parlamentarias más acordes con el peso que determinadas ideas y criterios tienen en el conjunto de la sociedad española; y cuya buena resolución no puede negarse que redundaría en la funcionalidad de nuestro sistema político en su conjunto».