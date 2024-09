El Supremo ultima su sentencia a la reforma de Génova 13: Bárcenas no volverá a la cárcel

El Tribunal Supremo tiene prácticamente lista la sentencia sobre el caso del pago de la sede de Génova 13 en dinero B por parte del Partido Popular. Tal como indican fuentes jurídicas a OKDIARIO, la previsión es cerrar la deliberación que se abrió en abril en las próximas semanas. La Audiencia Nacional condenó en 2021 al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en B la cantidad de 1.072.000 euros por las obras de la sede de la calle Génova. Aunque, es posible que la Sala Segunda del Supremo retoque algún aspecto de la condena, Luis Bárcenas no volverá a la cárcel.

En la sentencia de la pieza separada del caso Gürtel conocida como los papeles de Bárcenas, la Sala condenó al ex tesorero como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública. Al arquitecto de la empresa y a su socia se les condenó a dos años y 9 meses de prisión y multa de 2,6 millones. Ahora el Supremo estudia los prolijos recursos de las acusaciones y las defensas para analizar cada uno de los argumentos. Como telón de fondo, está aclarar si el dinero en B que financió al entonces partido de Mariano Rajoy está libre de impuestos, tal como asegura la acusación popular del PSOE.

Varias fuentes jurídicas indican que la sentencia se lleva trabajando desde abril. La convocatoria de elecciones en País Vasco, Cataluña y Europa antes de verano no influyó en la publicación de esta sentencia que requiere un trabajo arduo. Buena parte del sumario instruido en la Audiencia Nacional no se encuentra indexado para que los magistrados de la Sala Segunda del Supremo puedan consultarla de forma fácil. Es por ello que la deliberación se ha alargado más de lo habitual. En algunos casos se ha hecho necesario revisar las declaraciones en sede judicial para confirmar qué se dijo sobre determinados extremos.

Precisamente hace escasos días el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent en el que cumplen condena Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, ha aprobado que no tengan que retornar al establecimiento penitenciario para dormir de lunes a jueves, cuando estaban obligados a regresar por la noche, y ha acordado que estén bajo control telemático. La Junta de Tratamiento del CIS ubicado en Madrid les mejora el tercer grado en aplicación del Reglamento Penitenciario, que no necesitaba el visto bueno del Ministerio del Interior. Así, Bárcenas y su esposa sólo tendrán que pasar una vez al mes por el establecimiento penitenciario para que los técnicos confirmen que están cumpliendo satisfactoriamente el control telemático.

Ahora, Bárcenas está pendiente de la sentencia del Supremo sobre sus pagos procedentes de la caja B, en particular, por el pago de las obras de Génova. Sin embargo, fuentes jurídicas aseguran que el fallo a los recursos de casación no aumentará su tiempo en prisión. El ex político ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir la condena de 29 años y un mes por la primera época del caso Gürtel. En todo caso, ya disfruta del tercer grado y una vez en esa fase no tiene por qué volver a prisión en este contexto.

Cabe recordar que en diciembre de 2022, el Ministerio del Interior acordó aplicar a Bárcenas el artículo del Reglamento Penitenciario que permitió abandonar la cárcel para cumplir el resto de su condena en un CIS. El ex político ingresó en prisión preventiva a mediados de 2013 y la abandonó bajo fianza el 22 de enero de 2015. Tras la sentencia de Gürtel, volvió a prisión en mayo de 2018. El tribunal estableció que el tiempo máximo de cumplimiento sería 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Aunque la nueva dirección del PP ha retirado su recurso ante el Supremo, ya que da por zanjado el asunto, el PSOE quiere alargarlo incorporando nuevas pruebas. Se trata de emails del ex ministro Cristóbal Montoro en los que supuestamente hablaría de maniobras para enfrentarse al juez instructor del caso en su día, Pablo Ruz, para así evitar una condena por delito fiscal. Unos correos electrónicos que fueron incautados en un juzgado de Tarragona en un sumario sobre Equipo Económico, una consultora fiscal ligada a Montoro.

En este marco, el Supremo estudiará todos los recursos y dará el carpetazo final al caso sobre la controvertida reforma en Génova 13. En las próximas semanas se acabará de deliberar el asunto, se firmará la sentencia por parte de toda Sala y se dará a conocer. En este marco, el PP ha confirmado que descarta su idea de mudarse a otra sede y precisamente está haciendo ligeras remodelaciones en el inmueble en los últimos días.