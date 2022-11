OKDIARIO localiza a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, tras salir de la cárcel con su primer permiso

Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, disfruta ya de su primer permiso desde que ingresó en la cárcel el 8 de noviembre de 2020 para cumplir la sentencia del caso Gürtel. Este periódico ha podido localizarla saliendo de su vivienda, en el barrio de Salamanca, acompañada de Luis Bárcenas -que disfruta de permisos desde hace años- y su hijo, Willy, junto a la novia de éste. Antes de subirse al coche para dirigirse a comer en familia, Rosalía ha afirmado estar «bien» y ha declinado hacer más declaraciones. Su hijo, que había salido previamente del domicilio familiar, se ha mostrado «contento» por poder estar «todos juntos» durante unos días.

La Audiencia Nacional impuso a Rosalía Iglesias la pena de 15 años y un mes de cárcel, aunque el Tribunal Supremo la rebajó posteriormente a 12 años, 11 meses y 20 días. Finalmente, la estancia efectiva en prisión quedó fijada en siete años y seis meses.

El Supremo no atendió a las alegaciones de la esposa de Bárcenas y ratificó, como ya dijo la Audiencia, que Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero de su marido, al igual que el incremento no justificado de su patrimonio. Los magistrados corroboraron que tenía «pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las cuales el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular».

La esposa de Bárcenas ingresó en la cárcel dos años y siete meses después de que lo hiciera su marido, quien solicitó el traslado desde la prisión de Soto del Real a la de Alcalá Meco para estar cerca de su mujer.

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado estos dos permisos de cinco días, a los que no se opuso el fiscal, después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de mujeres de Alcalá Meco dictase una propuesta favorable.

La ley penitenciaria autoriza estas salidas a los presos que han cumplido una cuarta parte de su condena, estén clasificados, al menos, en segundo grado penitenciario y mantienen una «evolución favorable» en el centro penitenciario. Los presos pueden solicitar hasta 36 días al año fuera de la cárcel por lo que es previsible que, de no producirse incidentes, Rosalía Iglesias pueda disfrutar de más salidas en las próximas fechas.

Semilibertad

Este permiso coincide, además, con la propuesta de la Junta de Tratamiento de Soto del Real de que se aplique a Luis Bárcenas el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, una vez que ha cumplido la mitad de su condena efectiva. Es decir, seis de los 12 años en los que la Audiencia Nacional estableció el límite máximo de condena tras ser sentenciado a un total de penas de 31 años de prisión.

La propuesta tendrá que ser ratificada por la Secretaría general de Prisiones, que a su vez debe elevar su decisión al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para que éste resuelva si procede la concesión de esa flexibilización en su régimen penitenciario.

De serle finalmente concedida, la aplicación del artículo 100.2 supone que podrá salir para trabajar y obligatoriamente ir a pernoctar a un Centro de Integración Social (CIS). Se trata de un régimen que no es tan flexible, no obstante, como el tercer grado que fue solicitado por su defensa y que no le fue concedido.