El Supremo avala el segundo nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Asociación de Fiscales, la mayoritaria entre los fiscales, contra el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos. El Supremo ha valorado que no se aprecia ninguna incompatibilidad para ejercer el cargo por ser pareja del ex juez Baltasar Garzón.

La primera vez que Delgado fue designada para el puesto, la AF, junto a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, que también aspiraba a la plaza, ya recurrieron el nombramiento. En aquella ocasión el Supremo les dio la razón.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática en junio de 2024 al considerar que el entonces aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no había permitido que el Consejo Fiscal estudiara si su predecesora incurría en cauda de incompatibilidad por ser la pareja de Garzón. El Tribunal Supremo estimó que la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) «se dedica a difundir, defender e impulsar los Derechos Humanos», según consta en la página web de la misma.

En aquel primer nombramiento, la Sala Tercera ordenó retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal pudiera analizar si existía la alegada incompatibilidad. En consecuencia, el órgano consultivo volvió a reunirse y descartó que hubiera obstáculo alguno, por lo que García Ortiz volvió a nombrar a Delgado para esta fiscalía.

Los seis vocales de la AF y uno de la APIF en el Consejo Fiscal, que conforman la mayoría del órgano consultivo, decidieron no votar al considerar que la documentación aportada para estudiar la supuesta incompatibilidad de Delgado era insuficiente. Aun así la AF recurrió el segundo nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática, pero la Sala Tercera en esta ocasión ha desestimado sus pretensiones, rechazando cualquier posible incompatibilidad para el cargo basada en la relación de la fiscal con el ex juez Garzón.