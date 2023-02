El socio de Fuentes revela que la trama pagó una comilona a 15 diputados del PSOE a cambio de favores

Hasta 15 diputados del PSOE en el Congreso estaban dispuestos a usar su poder e influencia para beneficiar a empresarios que, como contrapartida, les invitaban a copiosas comilonas e incluso en algunos casos les abonaban la cuenta en fiestas privadas y prostíbulos. Así lo ha relatado Marco Antonio Navarro Tacaronte, que con su papel en la organización criminal da nombre al caso Mediador, y asegura que quince parlamentarios socialistas estaban presentes en el almuerzo pagado por un empresario del sector de las placas solares en un restaurante de lujo de la capital. Tras la comida, algunos, continuaron la fiesta con prostitutas y cocaína que también pagaban empresarios.

Navarro, que se siente avergonzado del comportamiento que tuvo entonces por el daño que hizo a algunas empresas a cambio de beneficiar a otras, dice no saber qué grado de conocimiento tenían los 15 diputados que estuvieron presentes en el almuerzo en la trama corrupta que lideraba el ex diputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo -detenido hace unos días-.

«Yo no sé si lo sabían, si lo conocían o estaban informados. Lo que sí sé, es que vinieron 15 diputados a una comida, la cual pagó un empresario con el propósito de comer y beber bien», para proponerles que le abrieran las puertas de «diputaciones o comunidades para que el empresario pudiera desarrollar su empresa, en este caso» que se dedicaba a las energías renovables.

Navarro asegura que la trama corrupta cumplía «casi con todas las empresas» que les habían pagado sobornos. Es decir, que una vez recibido el dinero, los políticos socialistas usaban su posición de poder e influencia para que administraciones locales o regionales les ofreciesen un trato de favor a la hora de hacer sus negocios.

El mediador recuerda que estos parlamentarios que participaban en estas copiosas comidas y remataban la jornada junto a prostitutas y droga, costeándolo con dinero ilícito, son «los señores que votaron a favor de la ley esta famosa de del sí o el sí, en contra de la regularización de la prostitución también y del delito fiscal. Y en contra de todas estas cosas». Navarro reconoce que ahora » me da vergüenza». Algo que «antes no me daba, antes no tenía escrúpulos».

Sobre el papel que ha jugado la dirección del Partido Socialista en todo eso, el hombre que lo confesó todo ante la jueza instructora, señala en la entrevista concedida a OKDIARIO que «me extraña que la semana pasada no supieran nada, negando la mayor, y ahora de repente lo saben todo».