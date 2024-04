El socio de Begoña Gómez presentó la cátedra de la UCM como mérito para ganar otro contrato del Gobierno

Innova Next S.L., la empresa de Carlos Barrabés -socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid- presentó su participación en la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige la mujer de Pedro Sánchez como «criterio a valorar» para ganar otro contrato del Gobierno. Se trataba, en este caso, de los «servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento», de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo -Ministerio de Trabajo-, financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Innova Next S.L. acabó haciéndose con el contrato -formalizado el pasado mes de febrero- por un importe de 339.584,81 euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la empresa del consultor Barrabés presentó, para su valoración, su participación en la cátedra, que él mismo impulsó, y que está dirigida por la mujer del presidente del Gobierno. El empresario forma parte, además, del claustro del máster en Transformación Social Competitiva, que dirige también Gómez.

En concreto, la cátedra se incluyó en el apartado de «criterios verdes, digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social», valorado con 10 puntos. La empresa recibió la máxima puntuación, si bien su participación en la cátedra de Begoña Gómez no se tuvo en cuenta al tratarse, puntualizó el evaluador, de un aspecto de la «actividad habitual de la empresa». En este apartado se valoraba, en concreto, «la existencia de aspectos de naturaleza digital, de innovación, de potenciación de pymes, verdes y de responsabilidad social que puedan ser acreditados por el proveedor y que puedan redundar en un beneficio en relación con la prestación de los servicios objeto de la licitación», como «políticas internas, certificaciones externas o protocolos».

Por unas décimas

No obstante, la empresa del socio de Begoña Gómez acabó ganando el contrato, con una puntuación final de 75,81 puntos, apenas unas décimas por encima de su siguiente competidor, Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación S.L., con 75,50 puntos. Su propuesta económica no fue la mejor valorada, puesto que el importe ofertado por Barrabés (280.648,61 euros, sin IVA) era notablemente superior al de Mainfor (199.400 euros)

En la evaluación, de hecho, se apreciaron algunas deficiencias en el proyecto. «El planteamiento general de la propuesta y su concepción se describen de forma genérica o se observa alguna inconsistencia en sus elementos, si bien se incorporan los objetivos y ámbitos de análisis», se recoge en el informe.

Este contrato es, por el momento, el último del Gobierno que ha conseguido la empresa de Barrabés y el tercero en el que figura la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige Begoña Gómez. Como publicó El Confidencial, la propia Gómez ayudó a la UTE formada por Innova Next S.L. y The Valley a optar a dos licitaciones del Ejecutivo, en concreto, del Ministerio de Economía, con sendas cartas de apoyo. Desde entonces, la empresa Innova Next S.L. ha sido adjudicataria de numerosos contratos públicos, muchos de ellos financiados con fondos de la UE, como ha publicado OKDIARIO. Desde el Ejecutivo defienden que el proceso de contratación es «impecable».

Cátedra de Begoña Gómez

El Grupo Barrabés ha incluido su colaboración con la cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez como un valor para captar clientes.

Así consta en sus informes internos, firmados por el propio Carlos Barrabés. En uno de esos dosieres, Comunicando el progreso -en el que la empresa analiza su adaptación a los «10 principios de Naciones Unidas»- se recoge expresamente que Barrabés «es colaborador y asesor de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo objetivo es dar respuesta al impulso que necesita el sector privado y el tercer sector en España, para hacer realidad la transformación social competitiva y hacer visible la compatibilidad del impacto social y la rentabilidad».

«Un máster que permite a los profesionales conocer qué procesos, herramientas y métricas tienen que incorporar en la compañía para generar impacto y afrontar con éxito la transformación social competitiva de la empresa, en alineación con los ODS», se señala en el informe.

«De esta manera, no sólo trabajamos en la gestión de nuestra RSE internamente, sino que trabajamos hacia fuera, en un punto crucial de la RSE, el impacto social, así, mostramos nuestro nivel de Responsabilidad Social, impactando directamente en mejoras hacia la sociedad con esta actividad», defiende Barrabés.