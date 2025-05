Gallardo propone ahora suprimir los aforamientos tras saltar por encima de 5 compañeros para aforarse

El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha confirmado este lunes en una comparecencia ante los medios que renuncia a la presidencia de la Diputación de Badajoz y a su puesto como concejal, pero sí se mantendrá como aforado. El socialista procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez ha propuesto ahora al PP suprimir los aforamientos después de saltar por encima de cinco compañeros para optar a ello.

«Si para el PP el problema son los aforamientos, estamos en disposición de que hablemos y abramos en estatuto de Autonomía», ha indicado Gallardo en una rueda de prensa para autojustificarse por el aforamiento que ha derivado en cinco dimisiones necesarias para que dicho movimiento fuera efectivo.

«Se ha desatado una especie de campaña que yo creo que sólo ha tenido un único fin: desacreditar una forma de actuar coherente y en defensa del PSOE. Que el secretario general estuviera en la Asamblea tendría que ser lo más razonable», se ha defendido el líder del PSOE extremeño.

Preguntado por su procesamiento en la investigación judicial sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios y jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Miguel Ángel Gallardo ha valorado «con preocupación» lo sucedido, además de aseverar que «dotes de videncia» no tiene.

«Estos días he escuchado hasta que yo sabía que la juez iba a abrir juicio oral y que me precipité. Todavía dotes de videncia no tengo», ha indicado Gallardo. «La valoración es de preocupación, cuando hay una providencia de la juez, que dice que no va a emitir ningún acto sin que previamente se resuelvan los recursos y se hace, es de preocupación. Pero también de respeto máximo a la institución de la Justicia. Soy un firme defensor de la Justicia, lo he dicho siempre y lo sigo manteniendo».

«Este caso se tuvo que archivar hace mucho tiempo porque no hay indicio alguno para seguir abierto. No escuchar la opinión de la Audiencia Provincial previa a ese auto es de preocupación», ha completado el aforado extremeño, culpando también a la acusación popular formada por PP y Vox y tachando de «falsa» la denuncia de Manos Limpias.

Sobre su sustituto en el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que es el secretario provincial quien «tiene que convocar la ejecutiva provincial y elegir a la persona» que va a sustituirle en el cargo.

Vox y PP, contra Gallardo

Jorge Buxadé, coordinador nacional jurídico de Vox, anunció el domingo que su formación presentará un recurso ante la Junta Electoral de Extremadura por el aforamiento «fraudulento» de Miguel Ángel Gallardo. El dirigente del partido verde criticaba que la reacción del PSOE ante la apertura de juicio oral fuera «obligar a cinco candidatos del PSOE en las listas electorales de 2019 a renunciar a su condición para aforar, proteger y crear una sensación de impunidad para el señor Gallardo».

«Es un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia», añadió Buxadé sobre el que es presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015. Por su parte, el Partido Popular, en voz de su vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez, tildó de «fraude como una catedral» el aforamiento del barón de Sánchez. «Nunca en España había ocurrido algo así y desde nuestro punto de vista es un proceso absolutamente fraudulento», denunciaba Fúnez el domingo desde Segovia.