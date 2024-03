«Sin acuerdo» Junts-PSOE para la amnistía: «O incluye hechos y no delitos o sigue la Comisión de Venecia»

A menos de 48 horas para la celebración de la Comisión de Justicia que debe dar luz verde a la futura Ley de Amnistía, el PSOE y Junts siguen sin acuerdo. Es así pese a que las terminales mediáticas del Gobierno, en las últimas horas, estuvieron difundiendo que «estaba todo pactado». Las diferencias sobre cómo sortear la acusación contra Carles Puigdemont por terrorismo, ya bajo investigación, centra en estos momentos la discusión final. Los catalanistas han puesto dos posibles opciones sobre la mesa para finiquitar el texto: «O se meten hechos concretos y no delitos en el texto, o este se basa en el informe que prepara la Comisión de Venecia».

En Junts se aspira a que el texto sea más concreto e incluya una relación concreta de hechos a amnistiar para que no quepan interpretaciones alternativas a la ley definitiva o bien, que esta se base en el borrador del informe de la Comisión de Venecia, que se difundió la pasada semana y cuya versión definitiva se aprobará el próximo 15 de marzo. Si no hay consenso antes del jueves, la situación volverá a ser como la de finales de enero: con las enmiendas de Junts vivas en un pleno del Congreso que, si rechaza la ley, obligará a sus promotores a empezar de cero.

El PSOE, según ha podido saber OKDIARIO, se niega a ceder ante Junts la petición de incluir los delitos de terrorismo en la amnistía. Este lunes, fuentes socialistas afirmaban que «nosotros no hemos cedido en nada». Lo mismo dicen en Junts. Los separatistas siguen empeñados en querer blindar a Puigdemont, investigado por el Tribunal Supremo dentro la causa del Tsunami Democràtic.

Los junteros aceptan dejar fuera los delitos de terrorismo si, por contra, el PSOE añade un artículo al texto en el que se incluya los «hechos y nombres concretos» que se beneficiarán de la amnistía. Un movimiento encaminado a salvar a Puigdemont y el resto de los encausados, si finalmente no se aceptan sus enmiendas relativas al terrorismo.

Pero esta petición de Junts para la ley de amnistía chocaría frontalmente con la normativa europea y podría provocar que la Ley de Amnistía fuera declarada inconstitucional. Pues la Comisión de Venecia, a la que ahora se agarran los de Puigdemont al esgrimir que declararon que la amnistía, es «una herramienta jurídica para la reconciliación». Recuerda que para dar legalidad a la norma deben cumplirse estos requisitos:

reforma constitucional

mayoría reforzada

no puede ser ad hominem (al hombre, a la persona, a la carta).

Fuentes de Junts per Catalunya creen que «el PSOE ha optado por no pedir una segunda prórroga para presionarnos». Los grupos parlamentarios podrían haber solicitado 15 días más para seguir negociando en el marco de la Comisión de Justicia. Al no pedirlo y convocar la Comisión de Justicia para este jueves, el futuro de la ley depende de lo que ocurra en el pleno del próximo martes.

Desde ERC esperan que los dos partidos, el PSOE y Junts, sepan capaces de llegar a un acuerdo antes del jueves. Aunque admiten que no les gustan los términos en los que están negociando ambas formaciones, «lo importante es aprobar la ley cuánto antes». Los de Oriol Junqueras celebran que, dicen, la Comisión de Venecia haya avalado la ley de amnistía, y han arremetido contra el PP por «fracasar» al intentar «sabotearla».

Este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la senadora de ERC, Sara Bailac, indicó que ese informe preliminar establece que la amnistía es sólida, cumple con los estándares democráticos y se ajusta al ordenamiento jurídico español. Algo que ahora podría cambiar

Bailac advirtió que la medida de gracia tiene que ser una realidad «ya», por lo que pidió, tanto a PSOE como a Junts, llegar a un acuerdo para que se apruebe «cuanto antes» y que se beneficien de ella más de 1.500 personas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le contestó que están trabajando para que la ley sea una realidad lo antes posible, pero «tiene que ser impecable jurídicamente», quiso remarcar. Ahí es dónde siguen encallados los dos partidos.

La Comisión de Venecia

Bolaños, en dicho pleno del Senado, agradeció «de corazón» al PP que pidiera a la Comisión de Venecia pronunciarse sobre la amnistía, reiterando que el informe preliminar dado a conocer ampara la ley que se tramita para el procés. Ante esto, el PP le acusó de manipulación: «Ese borrador es radicalmente contrario a lo que usted filtró».

Bolaños aseguró este martes en la Cámara Alta que la Comisión de Venecia comparte los argumentos del Gobierno, añadiendo que los 54 países que ha analizado este órgano consultivo del Consejo de Europa permiten amnistías y que en 12 de ellos también se aprueban pese a no estar prevista en sus constituciones.

«La amnistía es una herramienta política y constitucional para acabar con conflictos políticos. En España, no afecta a la separación de poderes, porque la última palabra la tienen los jueces y tampoco afecta al principio de igualdad, porque la reconciliación es un fin lícito. Gracias, de corazón, al Partido Popular por haber pedido un informe a la Comisión de Venecia», expresó el ministro cuando el senador del PP Antonio Silván le exigió explicaciones durante la sesión de control al Gobierno.