Golpe a la amnistía: el Supremo investigará a Puigdemont por terrorismo, como adelantó OKDIARIO

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado investigar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y al diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg por presuntos delitos de terrorismo en relación con el caso Tsunami, tal y como adelantó OKDIARIO.

El Alto Tribunal ha decidido por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami. El Supremo designa instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.

La decisión del Supremo es un nuevo problema político para el Gobierno, ya que, tal y como está redactada la Ley de Amnistía, Puigdemont quedaría fuera de ella, algo a lo que no está dispuesto Junts. El PSOE y el partido del ex presidente de la Generalitat están aún lejos del acuerdo, pero el procesamiento del prófugo obliga a los socialistas a ceder a las pretensiones de Junts, que pasan por que los delitos de terrorismo sean amnistiables para salvar a su líder.

Los magistrados del Alto Tribunal argumentan que es «necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino sólo esta Sala Segunda por tratarse de aforados».

Finalmente, el Supremo le ha dado la razón al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien solicitó, a través de una exposición razonada, elevar el caso al Alto Tribunal. En ese escrito, el magistrado exponía los indicios que, en su opinión, acreditan la participación de ambos políticos independentistas en los hechos que se investigan.

En todo caso, solamente se investigará en el Supremo a los dos diputados que, actualmente, se encuentran aforados. Es decir, las otras 10 personas que están siendo incluidas en la causa no podrá ser investigadas en el Alto Tribunal.

El Supremo justifica la falta de competencia de la Sala para instruir y, en su caso, juzgar a los otros 10 investigados que no son aforadas. El Alto Tribunal considera que no existe la unidad inescindible de comportamiento que exige la propia Sala para aceptar la competencia respecto a no aforados.

El comunicado en el que informa sobre esta decisión, explica que «el tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan» en el caso Tsunami, «se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito».