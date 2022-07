Seguridad Nuclear descarta que el incendio de Monfragüe afecte a la central de Almaraz

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) ha informado que el incendio forestal declarado en Monfragüe, a menos de cinco kilómetros de la central nuclear de Almaraz, en la zona del embalse de Arrocampo, no afecta a ninguno de los dos reactores cacereños, dado que el fuego se encuentra en la margen contraria del río Tajo.

El titular de la central nuclear ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, la declaración de un incendio forestal en las proximidades de la instalación.

El incendio comenzó este jueves en la zona de Casas de Miravete y el Parque Nacional de Monfragüe, se encuentra al otro lado del río Tajo y del embalse. Por ello, el fuego no ha afectado a ninguna de las dos unidades (Almaraz I y Almaraz II) que están operando, ambas, al cien por cien de potencia.

El suceso ha sido clasificado, hasta el momento, con un nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), dado que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

#BREAKING #SPAIN #ESPANA

🔴SPAIN :#VIDEO A NEW UNCONTROLLED FIRE THREATENS THE EXCEPTIONAL NATIONAL PARK OF MONFRAGÜE, NORTH OF CÁCERES,

The park is known with its richness in fauna & flora.#BreakingNews #Cáceres #Monfragüe #Wildfires #Incendio #IncendioForestal #Incendie pic.twitter.com/WvgOjgPz64

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) July 14, 2022